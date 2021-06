Szoboszlai Dominik és Hosszú Katinka holtversenyben a legértékesebbek

Megosztás Tweet



A háromszoros olimpiai bajnok úszó, Hosszú Katinka, valamint Szoboszlai Dominik, az RB Leipzig válogatott labdarúgója holtversenyben végzett az élen a Forbes magazin Magyarország legértékesebb sportolóiról készített felmérése alapján.

Szoboszlai Dominik (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

A gazdasági lap immár hetedik alkalommal állított össze listát, ezt megelőzően soha nem volt még holtverseny az élen. Hosszú és Szoboszlai mögött Milák Kristóf úszó lett a harmadik. A Forbes jelezte: a koronavírus-járványban sok sportoló tudta megmutatni magát a nagyközönségnek teljesen más oldaláról.

A meccsek, versenyek előtti sajtótájékoztatók helyét egyértelműen az Instagram vette át. A pandémiában az is kiderült, mit ér, ha sportolók társadalmi-közéleti ügyekben is megnyilvánulnak: viselj maszkot, maradj otthon, köszönjük az egészségügyi dolgozóknak, és a szezon legnagyobb port kavaró bejegyzése: a család az család.

Utóbbiban Gulácsi Péter – aki negyedik lett a listán – új színt vitt a sportolói kommunikációba és imázsának alakításába is, amikor egy érzékeny témában egyértelműen állást foglalt.

Aki eddig is tartalommal töltötte meg felületeit a közösségi médiában, a lezárások idején erősen támaszkodhatott követőtáborára, de ez az időszak lehetőséget is adott sokaknak, hogy nekiálljanak közösségé formálni rajongótáborukat. Ebben – írta a lap – még mindig kevés a tudatosság a magyar piacon, ahol a hirdetők aktív influenszer szerepet várnak el a sportolóktól is.

Hosszú Katinka (Fotó: MTI/MTI Fotószerkesztőség/Illyés Tibor)

A lista első öt helyezettje – a futballista Szalai Attila fért még be ide – a szélesebb nyilvánosságban is meg tudta mutatni egyéniségét.

Nemcsak a labdarúgó Európa-bajnokság miatt (ami a hirdetőknek is fontos időszak) léptek előre a futballisták a friss Forbes-listán, egyre több a nemzetközi, jegyzett ligában helytálló magyar játékos, miközben a Ferencváros a sportág csúcsát jelentő Bajnokok Ligájában vitézkedett tavaly ősszel.

Látványos, ahogy visszaesett a listán a kézi- vagy vízilabda, ugyanakkor vannak új szereplők is. Közülük is Valter Attila mente az egyik legnagyobbat, aki három napig vezette az összetettet a Giro d'Italián országúti kerékpáros körversenyen. A bringás a lista 20. helyén végzett.

Az előző évek alapján az látszik, hogy hatalmas előny, ha valakit egy-egy kiugró eredménye miatt azonosítanak egy egész sportággal. A Forbes-listán elfoglalt helyezés a sportolók pénztermelési képességét és sporteredményeit mutatja meg: ki mennyire építi jól a márkáját, és mennyire képes kihasználni az abban rejlő üzleti lehetőségeket.

Top 10, legértékesebb magyar sportolók:

1. Hosszú Katinka (úszó) és Szoboszlai Dominik (labdarúgó)

3. Milák Kristóf (úszó)

4. Gulácsi Péter (labdarúgó)

5. Szalai Attila (labdarúgó)

6. Kapás Boglárka (úszó)

7. Willi Orbán (labdarúgó)

8. Fucsovics Márton (teniszező)

9. Cseh László (úszó)

10. Liu Shaoang és Liu Shaolin Sándor (rövidpályás gyorskorcsolyázók)

A címlapfotó illusztráció.