Rossi üzent Ronaldóéknak – Miért esett ki idő előtt a magyarok összes ellenfele?

Sorban hullottak el a nyolcaddöntőben a korábban a végső győzelemre is esélyes sztárcsapatok, a halálcsoportnak is nevezett F jelű négyesből pedig senki sem maradt állva. Portugália és Franciaország után kedden Németország is kiesett, így a magyar csapat összes csoportellenfele csomagolt. Marco Rossi szövetségi kapitány egy vicces fotóval üzent Ronaldóéknak, és ezen kívül is számtalan mém született a témában.