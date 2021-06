Hatalmasat égett Jürgen Klopp hasonmása miatt a sportriporter

Számos híresség megfordult a brit nemzeti stadionban, a Wembleyben a legjobb nyolc közé jutásért vívott sorsdöntő Anglia–Németország Eb-meccsen: Vilmos herceg, György herceg, a cambridge-i hercegnő, David Beckham és Ed Sheeran is fellelhető volt a 40 ezer fős tömegben. Volt azonban egy kultikus futballszemélyiség, akit csak egy embernek sikerült odaképzelnie, az ITV riporterének – számolt be róla a Daily Mail.

A rajongók rendkívül jól szórakoztak, amikor meglátták Jürgen Klopp német labdarúgó-edző teljes Liverpool-szettbe öltözött hasonmását a Wembleyn kívüli szurkolói zónában. Jonathan Swain, az ITV riportere azonban a csatorna közönségének megrökönyödésére véresen komolyan vette, hogy a német taktikus szórakoztatja a helyieket.

Swain büszkén mondta Lorraine Kelly műsorvezetőnek, hogy a meccs előtt „utolérte” Kloppot, majd különböző bohókás cselekedeteit részletezve kijelentette, hogy a német „nagyszerű figura”, akit még az sem lombozott le, hogy hazája válogatottja végül 2-0-ra kikapott Angliától.

„Ahogy tegnap este a stadionba mentem, utolértem Jurgen Kloppot, a Liverpool menedzserét is, természetesen ő német” – fogalmazott szerda reggeli bejelentkezésében a riporter.

„Nagyszerű sportember volt tegnap, beszélgetett az angol szurkolókkal, és a meccs után is néhány angol rajongó vállára mászva itta a dobozos sört, itt a helyszínen. Micsoda fickó” – lelkendezett.

Go on Jurgen. 😂 pic.twitter.com/9CRIJTzDR8

Swain még a bejelentkezése előtt posztolt is egy fotót magáról és a Klopp hasonmásról a Twitteren, melyhez a következőt írta: „Azt hiszem, nem lesz gondom a meccs kommentálásánál”.

A rajongók hamar reagáltak, többen hívták fel az ITV riporter figyelmét arra, hogy bakot lőtt, ám úgy tűnik, hogy Swain nem nézte meg a reakciókat a szerda reggeli adás előtt.

I think I might be alright for match commentary. #ENGGER #EUROS2020 #ComeOnEngland pic.twitter.com/vZrQtwCktb

— Jonathan Swain (@SwainITV) June 29, 2021