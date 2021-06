Sokakat kiakasztott a brit influencer, aki koreainak tartja magát, és 45 milliót költött műtétekre

Megosztás Tweet



„Hihetetlenül megalázó ez a valódi koreaiakra nézve. Ez az ember azt hiszi, hogy csupán a szemei elferdítésével koreaivá válhat. Felháborító” – sokakat kiakasztott, hogy a brit Oli London nem bináris influencer egy műtétsorozat után koreainak mondja magát.

Az utolsó beavatkozás után a közösségi oldalain üzente rajongóinak, hogy végre nem csak úgy néz ki, mint Park Ji-min, a koreai popegyüttes Bangtan Boys énekese, de megtalálta a testet, amelyet eddigi élete során kétségbeesetten keresett – tudatta a New York Post.

„Hé, srácok! Átváltoztam, végre Jimin vagyok. El sem tudom mondani, mekkora boldogság, hogy az lehetek, aminek mindig is éreztem magam. Koreai vagyok, ez nem kérdés. Ez az hazám, a kultúrám már a szemeim is megvannak hozzá, korábban pedig átestem a szemöldökfelvarráson és az ajakfeltöltésen is. Eddig egy csapdában éltem, egy idegen test fogjaként, de mostmár önmagam lehetek. Tudom, hogy sokatoknak ez egy kicsit zavaros lehet, de ti tudjátok a legjobban, hogy identitásbeli problémákkal küzdöttem” – mondta Oli.

Oli, aki mostantól nem bináris nemi identitású személynek vallja magát (nem tartozik egyik nemhez sem, és semleges névmásokat használ), nem is olyan régen már bevallotta a nagyvilágnak, hogy koreaivá vált, amikor a dél-koreai zászlót szivárványszínűre változtatva tette közzé a Twitterén. A nyilatkozat nagy felháborodást váltott ki.

Az influencer átalakulását sokan bírálták.

„Hihetetlenül megalázó ez a valódi koreaiakra nézve. Ez az ember azt hiszi, hogy csupán a szemei elferdítésével koreaivá válhat. Felháborító” – írta egy hozzászóló.

„Nem tudom dicsérni, hogy egy egész nemzetet személyiségként kezelsz. Ez nem egy ruha, amit csak úgy kedved szerint felveszel” – olvasható egy másik bejegyzésben.

Jimin, a Bangtan Boys frontembere egyelőre nem szólalt meg az ügy kapcsán.