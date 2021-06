Az M4 Sport kommentátora ukrán győzelemre számít a „Sevcsenko-faktor” miatt

Megosztás Tweet



A mostani labdarúgó-Európa-bajnokság a szövetségi kapitányokról is szól. Amelyiküket a torna előtt kikezdtek hazájukban, az a csapat már ki is esett – adott hangot meglátásának az M4 Sport kommentátora, Ujvári Máté a Petőfi Rádió HazaAdás című műsorában. Ennek nyomán ukrán győzelemre számít a kedd este 21 órakor kezdődő Svédország–Ukrajna nyolcaddöntőn, amelynek ő lesz a kommentátora. A másik mérkőzés, az Anglia–Németország összecsapás 18 órakor kezdődik az M4 Sporton.

Glasgow-ba indulva jelentkezett be kedden reggel Ujvári Máté a Petőfi Rádióban, ahol a műsorvezetőkkel – Harsányi Leventével és Bikfalvi Tamással – persze elemezték is a hétfő esti Franciaország–Svájc mérkőzést, amely végül 11-es párharccal dőlt el az esélytelenebbnek számító svájciak javára.

„Az látszik, hogy a legnagyobb sztárok ki vannak zsigerelve. Olyan hosszú szezonon vannak túl, hogy mikor jön egy Eb, és bizonyítani kellene, nem megy nekik, mert később tudnak becsatlakozni, sérültek, fáradtak. Valószínűleg a kisebb csapatok, mint a dán, az ukrán, vagy a magyar, azért is tudott jobban teljesíteni, mert több időt fordított a felkészülésre” – mondta Ujvári Máté.

A kommentátor szerint vannak nagyon jó egyéni játékosteljesítmények az Eb-n,

de azért a szövetség kapitányokról is szól a torna.

Számos nemzeti válogatott edzőjét kikezdte odahaza még az Eb előtt a közvélemény, ilyen volt a holland Frank de Boer vagy éppen a francia Didier Deschamps is. Az előzetes népharag beigazolódott, ugyanis mindkét nemzeti tizenegy idejekorán búcsúzott a kontinenstornától.

Azonban Ujvári Máté szerint a ma esti svéd–ukrán nyolcaddöntőn épp a szakvezető inspiráló személye miatt lehet az egyik csapat esélyesebb.

„Ha már ez a szövetségi kapitányok csatája is, akkor a Sevcsenko-faktor miatt ukrán győzelmet várok. Úgy hírlik ugyanis, hogy ő az Eb után elköszön a válogatottól, de nem azért, mert nem szeretik otthon, hanem mert egy olasz csapathoz szeretne szerződni” – fejtette ki a kommentátor. A szövetségi kapitányokról és egyéb érdekességekről, például a közösségi média divatos tartalmairól, minden délelőtt 10 órától Mohay Bence és vendégei is beszélnek a Góóól! 2 című műsorban a közmédia sportcsatornáján.

Ujvári Máté eddigi közvetítéseiről is mesélt a HazaAdásban. Amszterdamban két holland meccset is végig követett, az ottani hangulat pedig nagyon megragadta, de beszélt külföldi kommentátor kollégái mentalitásáról is.

„Az azeri közvetítő folyamatosan üvöltött, ha valaki csak bedobáshoz készült, már ordított, önkívületi állapotban volt. Ehhez képest a holland csak akkor szólalt meg, ha már valaki kapura lőtt.”

Ujvári Máté érdekességként megosztotta azt is a hallgatókkal, hogy az Eb végére körülbelül 65-70 ezer kilométer repülés lesz a háta mögött, és ezzel nem ér majd véget számára az utazás. Július 18-án ugyanis már indul is tovább Tokióba, hiszen kezdetét veszi az idei nyár másik kiemelt sporteseménye, az olimpia, amelyet szintén közvetít a közmédia.

Addig pedig a mai napon az Eb utolsó két nyolcaddöntős fordulója vár a nézőkre az M4 Sporton és az M4sport.hu oldalon: 18 órától az Anglia–Németország, 21 órától pedig a Svédország–Ukrajna mérkőzést láthatják.

A HazaAdás kedd reggeli beszélgetését ide kattintva lehet újrahallgatni!

