Hamburgerre várva tétlenül bámulták, ahogy a földön rugdostak egy fiatal nőt

A helyi idő szerint vasárnap hajnalban egy biztonsági őr az ajtó mellől felkapott egy botot és ütni kezdett egy nőt az angliai Birmingham város egyik McDonald’s étterme előtt – írja a Dailymail.

Az esetről egy videó is napvilágot látott. A felvételen látni lehet, ahogy a nő a bejáratnál álló biztonsági őrrel vitatkozik, majd a kezében lévő pohár tartalmát a férfi arcába önti.

This morning on Mc Donald’s ramp 🤯 #Birmingham pic.twitter.com/P7wp2AgSff

A férfi erre azonnal támadásba lendült az elszaladó nő után és verni kezdte, miközben a háttérben nézelődők röhögését lehet hallani. A biztonsági őr már elkezd visszasétálni az ajtó felé, amikor a földön lévő nő mond neki valamit, amire visszamegy és fejen rúgja a nőt.

A helyi rendőrség a Twitter-oldalán vasárnap este bejelentette, hogy a videón látható veréssel kapcsolatban őrizetbe vettek egy 47 éves színes bőrű férfit, testi sértés gyanújával.

#UPDATE | We’ve arrested a 47-year-old man on suspicion of assault. He’s on his way to custody.

— West Midlands Police (@WMPolice) June 27, 2021