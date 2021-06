Schäfer András a gólöröméről: Olyan érzés volt, mintha felhőkön futottam volna, el is sírtam magam

Megosztás Tweet



Schäfer András, a magyar válogatott és a dunaszerdahelyi DAC középpályása kiegészítő emberből lett főszereplő, kis híján hős is, de egyelőre még azon eszi magát, hogy milyen közel volt az óriási bravúrhoz a csapat.

„Azt még nem fogtam fel, milyen hatalmas dolgot értünk el így is, egyelőre sokkal erősebb bennem a keserűség amiatt, hogy ilyen közel voltunk a bravúrhoz, mégsem sikerült” – mondta a MOL Csapatnak Schäfer András, a magyar válogatott középpályása.

A mieink két döntetlennel és egy vereséggel zárták az Európa-bajnokságok történetének legkeményebb csoportját, és nem sikerült továbbjutniuk az egyenes kieséses szakaszba, ám ettől mindössze néhány perc választotta el őket. A dunaszerdahelyi középpályást egyáltalán nem lepte meg a magyar válogatott kiváló teljesítménye az Eb-n.

„Szerintem a legnagyobb dolog az, hogy mi valóban elhittük, hogy tovább tudunk jutni ebből a csoportból is. A csapatunk taktikája persze nem változott, ugyanúgy a biztonságos védekezésből indultunk ki Németországban is, de megvolt a haditervünk a továbbjutásra, és a meccset elnézve működött is a dolog. Egyszerűen balszerencsések voltunk, ezért nem jutottunk tovább” – mondta Schäfer.

A magyar válogatott óriásit küzdött a németek ellen, és csak percek választották el a továbbjutástól, és Schäfer szerint ha az Eb előtt nem is, a meccsek alatt már tisztelték a magyar csapatot teljesítménye miatt.

„Sokan beszélnek arról, hogy az utolsó percekben a németek húzták az időt 2-2-nél, és hogy ez mekkora eredmény tőlünk. Egyetértek velük, de mi már a szünet után megkaptuk a németektől a visszaigazolást, mert amikor jöttünk vissza a pályára, láttuk az ellenfélen, hogy ideges. Mi mosolyogva jöttünk ki az öltözőből, a németek pedig kimondottan feszülten, látszott rajtuk, hogy óriási a nyomás a játékosokon.

Nézegettük a statisztikákat, amik közül sokban az elsők között vagyunk akár egyénileg, akár csapatként, de én azt mondom, van valami, amiben egészen biztosan mi voltunk az Eb legjobb csapata: mentális erőben és önbizalomban. Mi nem csak hittük, hanem tudtuk is, hogy bennünk van ez a teljesítmény, és ezért a válogatott stábjának jár az elismerés” – mondta.

Schäfer védekező középpályás – bár a klubjában kicsit más a szerepe, mint a válogatottban –, ezért számára különösen fontos volt, hogy

ő szerezte a magyarok második gólját, ráadásul egy perccel a németek egyenlítése után, egy lélektanilag rendkívül fontos pillanatban.

„Amikor láttam, hogy a kapuba kerül a labda, csak üvöltöttem és rohantam, azt sem tudtam, hol vagyok. Olyan érzés volt, mintha felhőkön futottam volna, aztán amikor a többiek utolértek, és letepertek, a földön el is sírtam magam.”

Magára a találatra így emlékszik vissza a DAC középpályása: „Mindig felíveljük Szalai felé a középkezdést, most azonban annyiból más volt a helyzet, hogy a németek – még talán a gólt ünnepelve – teljesen szétcsúsztak, valahogy mindenki a saját bal oldalukra tolódott át, így Fiolával kettő az egyben tudtuk megtámadni a második labdát. Végül én fejeltem le, és ahogy megláttam magam előtt a folyosót, tudtam, hogy Szalai oda fogja tenni elém, és mindent beleadva rohantam tovább.

Szalai tökéletes labdát adott, én pedig úgy voltam vele abban a pillanatban, hogy bár láttam Neuert, ha egy páncélajtó lett volna előttem, abba is ugyanígy beleugrottam volna fejjel előre” – mondta.

Bevallom, a fejes közben már az is eszembe jutott, hogy ha mellé megy, biztosan büntetőt kapunk, mert oldalról is löktek, és a kapussal is volt kontakt. Ha mellé megy a fejes, talán még ki is állítják a védőt a büntető mellé, de azért nem vagyok szomorú, hogy így alakult” – tette hozzá.



A magyar válogatott nem csak vezetett, de kézben is tartották a németek elleni csörtét, nem igazán lehetett érezni, hogy az ellenfél fogást találna a szinte extázisban játszó magyarokon. Jött azonban egy óriási hiba, ami visszahozta a németeket a meccsbe: Gulácsi rosszul mozdult ki egy beadásra, és Havertz közelről kihasználta a hibát.

„Egy rossz szó nem sok, annyit se szólt senki Gulácsinak a meccs után, és ez így van rendjén. Sokan mondják, hogy igazi csapatként küzdünk, márpedig ez leginkább abban érhető tetten, hogy képesek vagyunk egymásért küzdeni.

Azért vagyunk csapat, hogy javítsuk a társunk hibáját, és ez ebben az esetben sem volt másként, hiszen bő egy perccel az egyenlítésük után már újra mi vezettünk”– mondta Schäfer.

„Gulácsinak óriási szerepe van abban, hogy kijutottunk az Európa-bajnokságra, és hogy ebben a nehéz csoportban is kiválóan szerepeltünk. Lehetetlen védéseket mutatott be, tartotta bennünk a lelket a nehéz pillanatokban, a csapat egyik legjobbja volt az egész Európa-bajnokságon.”

