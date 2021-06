Norvég győzelem, Bútor Róbert második a Mecsek-ralin

A norvég kettős ebben a szezonban a harmadik magyar bajnoki futamán vett részt, és most először diadalmaskodott.

Östbergék mögött a hazai mezőny egyetlen világbajnoki mezőnyben is induló versenyautóját, a Citroën C3 WRC-t vezető Bútor Róbert végzett másodikként, oldalán Tagai Róbert navigátorral.

amely pénteken kezdődött, és az indulóknak tíz gyorsasági szakaszon több mint 135 kilométeres versenytávot kellett teljesíteniük.

It's a victory in 54. Mecsek Rallye🏆 Thanks for a great rally and to all of you giving your total support! YOU deserve a medal 🏅

📸 DuEn #citroenhungary #winners #c3rally2family pic.twitter.com/gor8r2ikAs

— Mads Østberg (@MadsOstberg) June 26, 2021