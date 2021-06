Önnek melyik volt a magyar válogatott legemlékezetesebb pillanata az Eb-n?

Megosztás Tweet



A magyar labdarúgó-válogatott teljesítményére méltán lehet büszke minden magyar szurkoló. Sok örömteli pillanatot okozott a nemzeti tizenegy a halálcsoportnak is nevezett F csoportban küzdve. Ma ezekről a megható pillanatokról, gólokról szavazhatnak olvasóink.

Ön mit szól hozzá? A hirado.hu és a Kossuth Rádió Jó napot, Magyarország! című műsorának napi, közös szavazásán ezúttal arról kérdezzük olvasóinkat, hogy számukra melyik volt a magyar válogatott legemlékezetesebb pillanata az Eb-n? A délután 16 óra 10 perckor kezdődő adásban telefonon oszthatják meg véleményüket – Telefonszám: (06 1 vagy 06/30) 759-52-00, sms: 06/30-90-00-666 –, a hirado.hu oldalán szavazatot adhatnak le, a Kossuth, valamint a hirado.hu Facebook-oldalán pedig kommentben mondhatják el, hogy mit gondolnak napi témánkról.

Fiola Attilát, a részben budapesti rendezésű Európa-bajnokságon szereplő magyar labdarúgó-válogatott játékosát még mindig rázza a hideg, ha a világbajnok franciák ellen szombaton szerzett góljára gondol.

„Boldog és büszke vagyok, hogy ennek a csapatnak a tagja lehetek, örülök, hogy ekkora boldogságot tudtunk okozni több millió magyarnak” – fogalmazott a gólszerző, aki a Puskás Arénában játszott csoportmeccs első félidejének végén talált be Hugo Lloris kapujába.



A rutinos Fiola Attila könnyek között adott interjút a franciák elleni meccs után.



A szerda esti Németország–Magyarország Eb-csoportmérkőzésen szívvel-lélekkel küzdött a magyar válogatott, a továbbjutáshoz azonban nem volt elég a 2-2-es döntetlen.

A Sky Sport pedig többek között méltatta az első magyar találatot szerző Szalai Ádám teljesítményét, akit a mérkőzés végén a meccs emberének is megválasztottak.

– Lenyűgözően játszott Szalai Ádám, a magyar válogatott csapatkapitánya. A csapat első gólját remek fejessel szerezte meg, ezután önzetlenségét is bebizonyította, hiszen hozzásegítette csapattársát a második gól megszerzéséhez – írta az angol nyelvű sportlap.

Szalai Ádám közösségi oldalán osztotta meg érzelmeit a tegnapi kiesésük után – ahogy írta –, „fáj, nagyon fáj, talán még nem fájt ennyire, pedig egy ideje a része vagyok”. Majd hozzátette: „de a fájdalmamat két szó enyhíti. Az egyik a CSAPAT szó fogalma, a másik pedig, MAGYARNAK lenni”.



Eltört a mécses a németek ellen csodagólt szerző Schäfer Andrásnál, az ő góljával vezetett ismét a magyar csapat.

„Úgy gondolom, hogy ennél többet érdemelt volna a csapat, mindhárom meccsünkön nagyon jól küzdöttünk, nagyon rossz érzés így kiesni. Ha 15 percet levonunk a két meccsből, akkor öt pontunk van, nagyon nehéz most bármit is mondani. Le a kalappal a srácok és a szurkolók előtt, nagyon büszke vagyok az egész csapatra! Sajnos most nem volt mellettünk a szerencse, a végén az a lövés kétszer is megpattant” – idézte az M4sport.hu a második magyar találatot jegyző Schäfer Andrást, aki könnyek között értékelte a találkozót.



Schäfer András könnyeit a szurkolókkal énekelt Himnusz alatt láthattuk.



Mi az alábbi momentumokat választottuk, szavazzanak és írják meg kommentben, hogy melyik megható jelenetre emlékeznek még az Eb-ről. Véleményüket a Kossuth Rádió Jó napot, Magyarország című műsorában is elmondhatják, ha felhívják a (06 1 vagy 06/30) 759-52-00-as telefonszámot.