Az M4 Sport riportere a müncheni meccsről: óriási káosz volt a német kispadon

Végigkísérte a magyar válogatott felkészülését és Eb-szereplését is a pálya mellől Tihany Viktor. Az M4 Sport riportere a müncheni meccsen is a pálya széléről követte az eseményeket, a Petőfi Rádió HazaAdás című rovatában pedig elárulta: tapintani lehetett a feszültséget a német kispadnál. A sportriporter kulisszatitkokat is elárult – például arról, milyen edző Marco Rossi szövetségi kapitány.

Az M4 Sport riportere a magyar válogatott életének minden fontos rezdülésénél jelen volt az edzőtáborozástól a mérkőzésekig, hiszen rendszerint ő készítette a játékosokkal az interjúkat a pálya széléről. A 2021-es év három legnézettebb hazai televíziós műsora is olyan találkozó volt, ahonnan riporterként jelentkezett be Tihany Viktor, így jó néhány kulisszatitkot is meg tudott osztani a rádióhallgatókkal.

„Elég kevés hangom szokott maradni egy-egy meccs végére, hiszen úgy készítjük az interjúkat, hogy a játékosok 4-5 méterre állnak tőlem, így kérdéseimmel át kell üvöltenem pár tízezer embert.

A sportriporteri szakma legszebb kihívása, hogy mind az örömöt, mind pedig a csalódást megfelelően kell tudni kezelni, hiszen a nézők mindenre kíváncsiak”

– mondta.

„A mérkőzés után beszélgettem német újságírókkal, akik nem is értették, hogy jutott tovább a csapatuk. Azt mondták, fogalmuk sincs, miként sikerült úgy alakítani a mérkőzést, hogy végül bekerült a nyolcaddöntőbe a német válogatott”

– mondta a szerdai müncheni Németország – Magyarország Eb-csoportkörös mérkőzés után Tihany Viktor, aki a Petőfi Rádió hallgatóinak azt is elárulta, valóban tapintani lehetett a feszültséget és a káoszt a német kispadon.

Tihany Viktor persze interjún kívül is beszélget a játékosokkal, így tudja, melyiküktől milyen típusú kérdésekre kaphat majd választ. Marco Rossi szövetségi kapitányról is mesélt. „Nagyon emocionális edző, bátran lehet őt az érzéseiről is faggatni. Külön élmény dolgozni vele, szuggesztivitása nagy hatással tud lenni a körülötte lévőkre. Nagyon hiteles szakember és őszinte, játékosai szemébe mondja, ha valami nem tesztik neki, ugyanakkor bárki bármilyen problémával fordulhat hozzá, legyen az szakmai vagy magánéleti” – mesélte a HazaAdásban az M4 Sport riportere. Hozzátette: „Marco Rossinak nemcsak személyisége, de taktikája is nyerőnek bizonyult, hiszen döntéseit maximálisan elfogadták a játékosok, és akkora szívvel harcolt a csapat, hogy az nem csak a magyar szurkolóknak fog hiányozni az Eb további részéről”.

Tihany Viktor élménybeszámolója a Petőfi Rádió HazaAdás című műsorában IDE kattintva hallgatható újra!

Bár a magyar csapat számára véget ért az Eb-szereplés, a torna izgalmai folytatódnak az egyenes kieséses szakasszal, amelynek mérkőzéseit az M4 Sporton és az m4sport.hu oldalon lehet élőben követni. Tihany Viktor számára is csak riporterként ért véget a torna, hiszen az M4 Sport magazinműsoraiban továbbra is találkozhatnak majd vele a nézők.

