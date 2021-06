Öt történet az Eb-ről, amely bizonyítja, hogy a foci több, mint sport

Talán semmi nem mutatja jobban azt, hogy a labdarúgás mennyivel több, mint egyszerű sport, mint a dán labdarúgó története. Már az Európa-bajnokság második napján majdnem tragédia történt, amikor a dánok finnek elleni koppenhágai mérkőzésén a 43. percben összeesett az olasz Internazionale sztárja.

A játékos újraélesztésével mintegy tíz percig próbálkoztak a pályán, döbbent csapattársai védősorfalat álltak körülötte. Az egész világ imádkozott a játékos életéért, akinek szívét defibrillátorral indították újra a helyszínen, így sikerült megmenteni.

Természesen az egész futballvilágot megrendítették a történtek. Felsorolni sem lehet, hogy mennyien jelezték különböző formában, hogy támogatják Eriksen küzdelmét. Dánia Belgium elleni mérkőzésén 10 perc után kirúgták a labdát a pályáról, és a játékosok a nézőkkel együtt egyperces tapssal bátorították Eriksent. A meccsen De Bruyne egy gyönyörű góllal szerezte meg a vezetést a belgáknak, de a kiváló futballista rendkívül kulturáltan, csendben ünnepelt.

Az Európa-bajnokság csapatai pedig közös videóban üzentek Eriksennek. Hol egy-egy játékos, hol pedig a teljes együttes kívánt mielőbbi felépülést a középpályásnak – a magyar válogatott Szalai Ádám vezérletével egységesen szólt Eriksenhez:

Azóta már kiengedték a dán játékost a kórházból, akinek kardioverter-defibrillátort ültettek a mellkasába.

„Köszönöm a rengeteg jó kívánságot, amit kaptam, fantasztikus érzés volt ezeket látni. Az operáció jól ment, a körülményekhez képest jól érzem magam” – mondta ekkor a futballista.

A portugálok sztárja még a magyar válogatott elleni mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón hívta fel a figyelmet arra, hogy jobb vízzel hidratálni magunkat, mint cukros üdítők fogyasztásával. Ronaldo egyszerűen fintorogva arrébb tolta az elé helyezett két üveg Coca-Colát, majd annyit mondott a jelenlévőknek, hogy igyanak vizet.

A videó természetesen bejárta a világsajtót, ezt követően pedig az Eb-főszponzor Coca-Cola részvényeinek ára 1,6 százalékot csökkent, ami 4 milliárd dollár veszteséget jelentett a cég értékében.

Nem csak arra világított rá Cristiano Ronaldo cselekedete, hogy a focisták példamutatásukkal hatni tudnak a labdarúgást követőkre, hanem arra is, hogy ennek a hatásnak mekkora a gazdasági jelentősége.

A portugál divatot teremtett, később az olasz Manuel Locatelli szintén arrébb tette a sajtótájékoztatón a kólát, a francia Paul Pogba pedig az elé helyezett sört. Bár ez a divat azért gyorsan véget ért, miután az UEFA kijelentette, hogy megbüntetheti a nemzeti labdarúgó-szövetségeket, ha hasonló esetek történnek, arra hivatkozva, hogy a „szponzorbevételek fontosak az Európa-bajnokság és az európai futball számára is”.

A gazdasági szálak mellett természetesen a politika is számtalan formában megjelenik az Európa-bajnokságon. Münchenben a Németország–Franciaország mérkőzésen például egy férfi motoros ejtőernyővel ereszkedett az Allianz Aréna fölé, majd beleakadt a tetőszerkezetre kifeszített kábelekbe.

A Greenpeace-aktivistának éppen csak sikerült elkerülnie azt, hogy a nézők közé zuhanjon, végül a pályán landolt, ahol azonnal őrizetbe vették. Bár a súlyosabb tragédiát sikerült elkerülni, több ember így is megsérült és kórházi kezelésre szorult.

„A terv az volt, hogy átrepül felette és ledob egy könnyű labdát, amelynek üzenete arra ösztönözné a Volkswagen autógyártót, hogy többet tegyen az éghajlat védelmének érdekében” – nyilatkozta a félresikerült akció után a Greenpeace egyik képviselője.

Ez az eset is mutatja talán, hogy nagyon sokan, sokféleképpen szeretnék kihasználni az Európa-bajnoksághoz kapcsolódó nyilvánosságot.

Az Eb eddigi egyik legviccesebb története Fiola Attila góljához kapcsolódik. A magyar–francia meccsen miután megszereztük a vezetést, a Mol Fehérvár FC játékosa gólöröme közben kiszaladt a helyszíni hangulat egyik felelőséhez, Szalay Edithez.

Ez idáig még rendben is lett volna, a problémát az okozta, hogy a műsorközlő éppen a kieső fülesét kereste, így nem látta a közeledő válogatott játékosokat. Amikor pedig felnézett, akkor már ott állt előtte a gólszerző és csapattársai. Nem véletlen, hogy a meglepett, boldog arca egyből bejárta a nemzetközi oldalakat is, és azonnal mémmé vált az interneten.

