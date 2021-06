Lányok, ne sírjatok! 33 éve hunyt el Kesjár Csaba, az első magyar F1-es reménység

Megosztás Tweet



Harminchárom évvel ezelőtt, 1988-ban ezen a napon Kesjár Csaba tragikus balesetet szenvedett a norisringi Forma–3-as futam egyik edzésén. Bennfentesek és rajongók egyetértenek abban, hogy a tehetséges, jóképű és vagány budaörsi srác lehetett volna hazánk első Forma–1-es pilótája – de a sors kegyetlensége miatt csak egy F1-es tesztelésig jutott a Hungaroringen.

Kesjár Csaba verseny közben Dallara Forma-3-as autójával a Szuper-Kupa Nemzetközi Gyorsasági Autóverseny a Hungaroringen, 1987. szeptember 13-án (Fotó: Nemzeti Fotótár)

Kesjár Csaba 26 éves koráig olyan életet élt, amit minden férfi ámulva irigyelt a belülről bomló szocialista Magyarországon. Mesélik: előfordult, hogy egy szál pólóban, rövidnadrágban felugrott a Balatonról Budapestre az akkoriban luxuscikknek számító Honda motorjával, mert a zuglói lakásban felejtette a versenyzői licencét. Szép, szőke barátnője mindenhová elkísérte, és a tinilányok bomlottak a sármos, sötétbarna hajú autóversenyzőtől. Aligha akadt olyan fiatal a nyolcvanas évek végén, akinek szobája falán ne díszelgett volna Kesjár Csabának a Pajtás újságból kivágott posztere.

A rendszerváltás küszöbén álló új generáció hőse volt, aki lámpásként mutatta, hogy tehetséggel, szorgalommal és kitartással milyen messzire lehet jutni.

Benzingőzzel átitatott családba született 1962. február 9-én. Édesapja, id. Kesjár János sokszoros magyar hegyiversenyző bajnok és többszörös futamgyőztes volt raliban. Unokatestvére, ifjabb Kesjár János („Kis Kesó”) mérsékeltebb sikerrel ugyan, de szintén részt vett hegyi versenyeken, az országos gyorsasági bajnokság futamain és a ralibajnokságban is versenyzett.

Kesjár Csaba a Schübel csapatnál folytatja német Forma-3-ban. Az Autó-Motor beszámolója 1988. februárjában (forrás: Arcanum)

Fiatal korában amellett, hogy gokarttal versenyzett, a Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskola általános gépész szakán szerzett diplomát. Azok közé a reménységek közé tartozott, akik nemcsak kellő tehetséggel, hanem megfelelő műszaki ismeretekkel is rendelkeztek a versenyzéshez. Kivételes vezetői érzéke mellett

Csaba azt is hamar megtanulta, hogyan hozzon ki apró trükkökkel még többet a többiekénél sokszor gyengébb masinájából, vagy hogyan dajkálja el a célig betegeskedő, olajat tüsszögő versenygépét.

1975-ben megnyerte az országos ifjúsági gokartbajnokságot, majd 1976-ban ismételt. Egyre feljebb lépett a „száguldó sámlik” ranglistáján, és 1980-ban majd 1981-ben az első osztályú országos bajnoki címet is megszerezte. Kimagasló tehetsége ellenére a kommunista sportvezetés sokáig akadályozta nemzetközi karrierjének kibontakozását. Ez akkor kezdett megváltozni, amikor Kesjárt beválasztották a magyar pilótaválogatottba. A Nyugat-Európában F3-ként ismert bajnoki sorozatok KGST-megfelelőjében, a Forma Easter-sorozatban versenyzett, ahol az NDK-ban készült könnyű műanyag karosszériás autókat tuningolt Skoda és Lada motorokkal hajtották.

Kesjár nemzetközi karrierje felé az első komoly lépést az jelentette, amikor 1986-ban, az édesapja segítségével néhány magyar vállalattól összekalapozott támogatással indulhatott az osztrák Formula Ford 1600 bajnokságban. Ennek megnyerése után 1987-től két évig versenyzett az NSZK Forma–3-as bajnokságában, ahol a később a Porsche Kupában hódító Ralf Kelleners és az ötszörös német túraautóbajnok, Bernd Schneider csapattársa volt.

A Népsport beszámolója Kesjár üléspróbájáról a Forma–1-es Zakspeed csapatnál a Hungaroringen, 1988 augusztusában (forrás: Arcanum)

Pályafutásának csúcspontja 1987 augusztusában, a Forma–1 Magyar Nagydíj első edzésnapján érkezett el, amikor – a száguldó cirkuszt irányító Bernie Ecclestone közbenjárására – kipróbálhatta a német Zakspeed F1-es csapat turbómotoros kocsiját.

Csaba három kört tehetett meg a Hungaroringen, és Erich Zakowski csapatvezető elismeréssel beszélt a magyar pilóta teljesítményéről. Nyugatnémet szakírók máris tudni vélték, hogy Zakowski – aki Ecclestone-hoz hasonlóan pontosan látta a „keleti blokkból” érkezett tehetségben rejlő reklámértéket – Forma–1-es tesztpilótai állást ajánlott fel neki 1988-ra.

„Németországban, a Forma–3-ban sok olyan kaliberű versenyző volt, mint Csaba, nem beszélve a kétszer olyan erős angol vagy a szintén jó olasz bajnokságról. Kesjár az eredményei alapján nagyjából a középmezőnybe tartozott. Volt ugyan leggyorsabb köre is 1988-ban, de több nem. Sajnálatos, hogy a norisringi baleset egy felfelé ívelő pályafutást tört ketté” – mondta róla néhány évvel ezelőtt Csikós Gábor, aki az MTI fotósaként, majd az Autó-Motor tudósítójaként minden jelentősebb szereplésére elkísérte Kesjárt.

„Nem láthattam bele a műszaki hátterébe, elképzelhető, hogy többre vitte volna, ha jobb autót kap, hiszen Csabában megvolt az ehhez szükséges tudás és versenyzői intelligencia is. (1988 nyarán) érezte, hogy kell egy kiugró eredmény, amivel a szponzoroknak és a csapatnak is a kedvükre tenne. Csaba okos, önmagát józanul értékelő srác volt, éppen ezért a saját önbizalma is sérült” – tette hozzá az egykori közeli barát.

Az élet – pontosabban a halál – azonban keresztülhúzta a számításokat.

Kesjár Csaba 1988. június 24-én, 18 óra után néhány perccel, edzés közben halálos balesetet szenvedett a Nürnberg belvárosában kialakított Norisringen. Dallara versenyautója – vélhetően egy rossz gyártási szériás főfékhenger hibájából – az egyik kanyarban lassítás nélkül, nagy sebességgel az acélkorlátnak rohant, amelynek alsó két eleme átengedte az autót, a felső korlát azonban kitartott és megfogta a pilóta bukósisakját. A magyar reménység azonnal életét vesztette.

A versenyt felügyelő német ADAC vizsgálatot indított szakértők bevonásával, amely azonban nem nevezte meg a baleset konkrét okát vagy felelőseit.

Édesapja, id. Kesjár János – aki ott volt a Schübel-csapat garázsában azon a szerencsétlen hétvégén – 2007-ben bekövetkezett haláláig elzárkózott attól, hogy a fia tragédiájáról beszéljen.

Kesjár Csaba nevét ma a budaörsi általános iskola viseli. Volt versenyzőtársai és tisztelői néhány éve emlékművet állítottak neki korábbi lakóhelyén, Zuglóban, a Tisza István téren. Fájó azonban, hogy Magyarország legnagyobb Forma–1-es reménységének nevét máig nem őrzi egy kanyarnév a Hungaroringen, amely igazán méltó emléket állítana milliónyi magyar fiatal egykori példaképének.

Címlapfotón: Kesjár Csaba a rajt előtt a Hungaroringen, 1987-ben (Fotó: MTI/Németh Ferenc)