Eltört a mécses a németek ellen csodagólt szerző Schäfer Andrásnál

Ha 15 percet levonunk a két meccsből, akkor öt pontunk van, nagyon nehéz most bármit is mondani – értékelt a német-magyar 2-2-es döntetlent követően Schäfer András.

„Úgy gondolom, hogy ennél többet érdemelt volna a csapat, mindhárom meccsünkön nagyon jól küzdöttünk, nagyon rossz érzés így kiesni. Ha 15 percet levonunk a két meccsből, akkor öt pontunk van, nagyon nehéz most bármit is mondani. Le a kalappal a srácok és a szurkolók előtt, nagyon büszke vagyok az egész csapatra! Sajnos most nem volt mellettünk a szerencse, a végén az a lövés kétszer is megpattant” – idézte az m4sport.hu a második magyar találatot jegyző Schäfer Andrást, aki könnyek között értékelte a találkozót.