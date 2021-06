Öt ok, amiért Magyarország ma megverheti Németországot

Megosztás Tweet



Sorsdöntő találkozón lép pályára a magyar labdarúgó-válogatott szerdán este 21 órától a részben budapesti rendezésű Európa-bajnokságon, ahol Marco Rossi együttese ezúttal idegenben játszik a 2016-os világbajnok Németország ellen a müncheni Allianz Arénában. Az összecsapás favoritja a Nationalelf, de mint azt a futballközhelyek is hangoztatják, egy ilyen kaliberű eseményen „nincs lefutott mérkőzés”, na meg „a labda gömbölyű”. Az előbbieknél egy fokkal specifikusabb és reménykeltőbb okokat mutatunk be arról, miért lehet esélye a válogatottnak egy újabb bravúros sikerre. Tehát: győzhetünk, mert…

Láttunk már csodát a csapattól

A magyar labdarúgó-válogatott biztatóan kezdett Portugália ellen a részben budapesti rendezésű Európa-bajnokságon, 83 percig kiváló védekezéssel tartotta kordában az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldót a soraiban tudó címvédőt. Azon a mérkőzésen Guerreiro szerencsés gólja borította a nemzeti együttes meccstervét, így két további késői góllal végül a portugálok nyertek 3-0 arányban.

Ami az Európa-bajnok ellen nem sikerült, az összejött a világbajnokokkal szemben: magyar csodát látott a Puskás Arénában a hazai közönség. Marco Rossi csapata szervezett játékával mindvégig egyenrangú ellenfele volt a világsztárokkal tűzdelt francia együttesnek, mi több, Fiola Attila góljával vezetett is az első félidőben. A bravúros találatot követően a Kékeknek futottak az eredmény után, de szerencséjükre az előző kontinensviadal gólkirálya, Antoine Griezmann megmentette őket.

Ismerős lesz a környezet

Először játszik az Európa-bajnokságon idegenben a magyar válogatott, a nemzeti együttes keretéből azonban sokan rendszeres vendégnek számítanak a Bayern München hazai stadionjaként szolgáló Allianz Arénában. Négy játékos (Szalai Ádám, Gulácsi Péter, Sallai Roland, Willi Orbán) is a német első osztályban játszott az idei szezonban, míg Kleinheisler László korábban a Werder Bremen és a Darmstadt színeiben tapasztalhatta meg a Bundesliga iramát.

Két magyartól különösen tarthat a Nationalelf: Sallai a Freiburgban 28 Bundesliga találkozón 8 gólig és 6 gólpasszig jutott, míg Gulácsi hálója az RB Leizigben minden sorozatot figyelembe véve (Bundesliga, Német-kupa, Bajnokok Ligája) 47 mérkőzésen 20-szor maradt érintetlen.

Gulácsi lehúzza a rolót

Ha már Gulácsi Péter: Kevés olyan támadó van a német válogatott keretében, akivel a magyar hálóőr az utóbbi években ne került volna rendszeresen szembe.

Kai Havertzet, Serge Gnabryt, Leroy Sanét és a sérülés miatt ezúttal hiányzó Thomas Müllert Gulácsi ellenfélként ismeri, míg a formahanyatlással küszködő Timo Wernernek évekig volt a csapattársa.

A magyar kapusnak eddig is kulcsszerepe volt a magyarok szereplésében, a portugálok és a franciák ellen is hatalmas bravúrokat mutatott be. Miért ne nullázhatná le azokat, akiket sokkal jobban ismer.

Gulácsi Péter véd a labdarúgó Európa-bajnokság F csoportjának második fordulójában játszott Magyarország - Franciaország mérkőzésen (Fotó: MTI/AP/EPA/Pool/Illyés Tibor)

A válogatott hat mérkőzés óta veretlen idegenben

Marco Rossi együttese legutoljára 2019. november 19-én szenvedett idegenben vereséget Walestől. Azóta Törökországot, Bulgáriát, Szerbiát, San Marinót és Andorrát is saját közönsége előtt múlta felül a magyar csapat, míg az oroszországi hidegben döntetlent játszott a Szbornajával.

Három a magyar igazság

Egy közhely azért talán mégiscsak elfér a végére... A magyar labdarúgó-válogatott mérlege az idei, részben budapesti rendezésű Európa-bajnokságon eddig egy vereség a címvédő, és egy csodával határos döntetlen a világbajnok ellen. Ha a híres mondást vesszük alapul, akkor harmadjára összejön a bravúrgyőzelem.

