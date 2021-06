Meccsnap a Puskásban: új karszalag kell a belépéshez, kis naptejet bevihetnek a nézők

Megosztás Tweet



Mérkőzésnap a szerda Budapesten is – emlékeztetett a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) közösségi oldalán.

Szerda „21 órától Portugália és Franciaország lép a Puskás Aréna gyepére! Erre a találkozóra is új karszalagra van szükség – ezek átvételét senki ne hagyja az utolsó pillanatra!” – tették hozzá. A három átvételi pont (Városliget, Papp László Sportaréna, Groupama Aréna) most is várja a szurkolókat.

„A karszalag mellett a nagy hőség és napsütés elleni védekezésre is gondoljatok!” – javasolták a posztban. Kis flakonos (legfeljebb 50 ml) naptejet beengednek a szervezők a szerdai mérkőzésre. A Puskás Aréna külső területén nyolc nyílt ivókút is működik majd.

A címlapfotó illusztráció.