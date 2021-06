Már a magyarok utáni áldozatait méricskéli Németország

Megosztás Tweet



Viharveszélyre és az ezzel járó szivárványképződésre hívta fel a német futballszurkolók figyelmét a Bild online kiadása szerdán. A német bulvárlap ezzel arra céloz, hogy az UEFA a magyar válogatott kérésére nem járult hozzá, hogy az LMBTQ-mozgalmat népszerűsítő szivárványszínekben pompázzon szerda este a müncheni Allianz Arena. Közben a Kicker című labdarúgó szaklap weboldala máris azt latolgatja, mely csapatokkal csaphat össze a német válogatott a nyolcaddöntőben, ha továbbjut az F csoportból.

Szivárványriasztás van érvényben ma délután Dél-Németországban – számolt be a német Bild Zeitung honlapja szerda kora délután.

„Esik az eső és süt a nap – máris mindenki a szivárványról beszél. Na meg arról, vajon miért nem ragyoghat a müncheni aréna a szivárvány színeiben” – írja a Bild online kiadása.

Szivárványért fohászkodik a Bild című német lap a Németország-Magyarország Európa-bajnoki labdarúgó csoportmérkőzés előtt, 2021. június 23-án (forrás: Bild.de)

A bulvárlap még Dominik Jung „diplomás meteorológus” szakvéleményét is idézte, aki megerősítette: Bajorország délkeleti részén – ahol a müncheni Allianz Arena is található – különösen nagy ma a viharok kialakulásának esélye. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy fokozott a szivárvány kialakulásának esélye is.

A német meteorológiai szolgálat (DWD) szerda kora estére, illetve éjszakára is zivatarokat jósolt, különösen Bajorország déli és középső részére.

A Kicker című labdarúgó szaklap internetes kiadása pedig máris azon morfondírozik, mely csapatok lehetnek a német válogatott ellenfelei, amennyiben – a magyarokon is átgázolva – megnyerik az F csoportot. A szaklap kiemeli, hogy a Portugália ellen szombaton elért 4–2-es sikernek köszönhetően a Nationalelf „a saját kezében tartja sorsát”.

Mivel a 24 csapatos Európa-bajnokság kiírása értelmében a csoportok első és második helyén végző csapatok mellett a négy legjobb harmadik is továbbjut a nyolcaddöntőbe, az egyenes kieséses szakasz párosításai attól is függnek, hogy e négy csapat melyik csoportból jut be a legjobb tizenhat közé.

Ha Németország ma legyőzné Magyarországot és ezzel megnyerné az F csoportot, akkor az A csoportban harmadikként végző Svájccal találkozna június 28-án Bukarestben – írja a Kicker.de. Ha a németek másodikként végeznek a csoportban, akkor a D csoportot megnyerő Angliával csaphatnak össze június 29-én a londoni Wembley-ben.

Amennyiben Magyarország nyerné a mai meccset és Joachim Löw tanítványai a csoport harmadik helyén végeznének, akkor a B csoport győztesével (Belgium), vagy a C csoport győztesével (Hollandia) csaphatnak össze június 27-én Sevillában.

