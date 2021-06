Latin-amerikai színésznő lesz az új Hófehérke

Zeglert sok jelentkező közül választották ki. A színésznő első filmje a Steven Spielberg által rendezett West Side Story, amely idén érkezik, de a Rachel az új Shazam filmben is szerepel – írta a Variety.

„Tükröm, tükröm, mondd meg nékem, ki a legszebb a vidéken?” – szólnak a klasszikus legismertebb sorai. A tükör ezúttal a latin-amerikai Rachel Zeglert fogja válaszul adni a kérdésre.

A filmet Marc Webb, az 500 nap nyár és A csodálatos Pókember rendezője és és Andrew Garfield rendezik az új adaptációt, amelynek még nincs címe. A munkálatokat 2022-ben kezdik.

„Reachel különleges hangja csak egy része adottságainak. Ereje, intelligenciája és optimizmusa szerves részét képezi majd a Disney klasszikus tündérmeséjének” – nyilatkozta Webb.

A Disney már 2016 óta tervezi az élőszereplős Hófehérkét. A film zenéjét ugyanaz a dalszerző páros, Benj Pasek és Justin Paul írja majd, mint a La La Land és a A legnagyobb showman zenéit.

A Hófehérke és a hét törpe 1937-ben jelent meg először, és ez volt a Disney legelső egész estés animációs filmje. 2012-ben egyébként két feldolgozás is készült belőle, a Tükröm, tükröm Lily Collins és Julia Roberts főszereplésével, valamint a kicsit sötétebb hangulatú Hófehér és a vadász Kristen Stewart és Charlize Theron főszereplésével.

A Disney jelenleg több klasszikus mese élőszereplős adaptációján is dolgozik, köztük A kis hableányon, amelyben az afroamerikai Halle Bailey alakítja Arielt.

Halle Bailey as Ariel in #TheLittleMermaid. She looks amazing! pic.twitter.com/Z9gZRewF7h

— Brady Following Back (@BradyGuy5) June 21, 2021