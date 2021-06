Szalai Ádám csodafejesével 1–0-ra vezet Magyarország Németország ellen!

Megosztás Tweet



Korán magához ragadta a kezdeményezést a magyar válogatott Németország ellen a müncheni Allianz Arénában. Sallai remek jobb oldali beadása után két védő között Szalai Ádám bújt ki, majd nyolc méterről a bal alsó sarokba csúsztatta a labdát. Neuer belekapott a labdába, de védeni nem tudott, ezzel 1–0-ra vezetünk. Cikkünk frissül.

Németország–Magyarország

Most már nem csak esik, hanem szakad az eső Münchenben. Ez azonban a jelek szerint nem zilálta szét Marco Rossi tanítványainak játékát. Bár a németek többet birtokolják a labdát, eddig a mi kapunkra nem voltak igazán veszélyesek.

38. perc: Schäfer 18 méteres lövése a kapu fölé szállt, a labdát Kleinheisler készítette le a DAC játékosának.

Ilyen a magyar gólöröm a Műjégpálya területén kialakított hivatalos szurkolói zónában.



„Nagyon fegyelmezetten, okosan játszunk” – foglalja össze Hajdú B. István a magyar válogatott eddig játékát.

Münchenben félóra játék után a németek többet birtokolják a labdát, ám eddig a magyar válogatott tudta kihasználni az egyetlen kiugratást: Szalai Ádám csúsztatott fejesével 1–0-ra vezetünk a mérkőzés 33. percében.

Közben a Puskás Arénában Cristiano Ronaldo büntető révén előnyhöz juttatta a portugálokat a 30. percben. Franciaország–Portugália 0–1.

A Puskás Arénában zajló Franciaország–Portugália mérkőzésen is több ezer honfitársunk szurkol – mindenek előtt a Münchenben játszó magyaroknak.

Az elmúlt percek a német fölény jegyében teltek, ám a magyar védelem állja a sarat.

A 21. perceben Kimmich majdnem gólt szerzett a németeknek, de csak a kapu felső lécét találta el.

A hivatalos szurkolói zónából jelentkezett Bobák Róbert, az M4 Sport riportere, ahol már a mérkőzés előtt is felfokozott volt a hangulat.



Szijjártó Péter: „Budapest ma az európai futball fővárosa, itt játszik a világbajnok az Európa-bajnokkal. Lélekben azonban mindannyian Münchenben vagyunk.”

Majd hozzátette: „Szurkoljuk ki! Hajra, magyarok!”

Szalai vetődő góljával a 11. percben vezetnek a magyarok!

Nemcsak az átlagos futballrajongók szívét melengetik meg a magyar válogatott sikerei.

A negyedik percben megtörtént a németek első kapurátörése, ám Gulácsi bravúrosan védett, és egy kézzel kivédte Kimmich lövését.

Felokozott hangulatban várják a magyar szurkolók a Németország–Magyarország Eb-csoportmérkőzés kezdő sípszavát a hivatalos szurkolói zónában Budapesten.

Az UEFA adatai alapján mintegy 2400 magyar szurkoló biztosan jegyhez jutott a mai müncheni Eb-mérkőzésre, de nem lenne meglepő, ha a „semleges” országokból érkezők között is akadna magyar szimpatizáns – írják az Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) Twitter-oldalára feltöltött bejegyzésben.

Sípszó előtt

Megvannak a kezdőcsapatok

Magyarország:

Gulácsi – Botka, Orbán, Szalai A. – Nego, Kleinheisler, Nagy, Schäfer, Fiola – Szalai Á., Sallai

Németország:

Neuer – Ginter, Hummels, Rüdiger – Kimmich, Gündogan, Kroos, Gosens – Havertz, Sané – Gnabry

Egy régi ismerős a síp mögött

De nem a jobbik fajtából. Sokak számára ismerősen csenghet Szergej Karaszjov neve. Az orosz játékvezető fújta ugyanis a 2016-os franciaországi Európa-bajnokságon az 1–1-re végződött Izland–Magyarország mérkőzést, melyen a pályaválasztó egy igencsak véleményes büntetővel szerezte meg a vezetést.

Karaszjov az idei Eb-n eddig egy összecsapáson, az Olaszország–Svájc csoportmérkőzésen tevékenykedett első számú játékvezetőként.

Olvasóink hisznek a magyar csodában

Szerdán arról kérdeztük olvasóinkat, hogy szerintük mi lesz a német–magyar mérkőzés végeredménye?

A válaszadók 28 százaléka bízik benne, hogy sikerül megismételni a szombati eredményt, amikor jókora meglepetésre a Marco Rossi vezette nemzeti csapat döntetlent játszott a regnáló világbajnok ellen a Puskás Arénában.

Olvasóink 40 százaléka még ennél is bizakodóbb és győzelmet vár a müncheni Allianz Arenában.

Ilyen idő lesz Münchenben az esti német-magyar meccsen

A mérkőzésre a közmédia megújult időjárásjelentésének stúdiójában most is készültek. A közmédia meteorológusa, Förhécz Adrienn megnyugtatta a szurkolókat: bár itthon továbbra is tombol a kánikula, úgy tűnik, a játéknak otthont adó bajor fővárosban valamivel mérsékeltebb lesz a hőség estefelé, ami megkönnyítheti a magyar csapat dolgát.

A rendhagyó időjárásjelentést ide kattintva tekintheti meg.

A helyszín

A 1,4 millió lakosú München Németország harmadik legnagyobb városa, ahol három csoportmérkőzés mellett egy negyeddöntőt rendeznek. A magyar válogatott a bajor fővárosban találkozik a német együttessel a csoportkör utolsó fordulójában.

Az Allianz Arenát a 2006-os németországi világbajnokságra építették, három év alatt épült fel 340 millió euróért. A Bayern München otthona a vb-n hat találkozó helyszíne volt, köztük egy elődöntőé, 2012-ben pedig a Bajnokok Ligája döntőjének is otthont adott.

München szerepvállalása az utolsó pillanatig kérdéses volt, végül a stadion kapacitásának húszszázalékos kihasználását engedélyezték, így a rendezők között maradt.

Allianz Arena:

Befogadóképesség: 70 000 néző

Hivatalos átadás: 2005 májusa

Kihasználtság: legalább 20 százalék (14 000)

(Fotó: MTI/EPA)

Tökéletes mérkőzés és szerencse is kell: az összecsapás előtti nyilatkozatok

A sorsdöntő Németország előtti mérkőzés előtt többek közt Marco Rossi, Gulácsi Péter és Joachim Löw is kifejtették, mire számítanak a találkozón. A magyar válogatott olasz mestere a tökéletességre törekszik, a Bundesligában edződött hálóőrünk rossz sorozatot törne meg, míg Löw a nemzeti együttes szervezettségét dicsérte.

A főszereplők várakozásairól ide kattintva olvashat bővebben.

Öt ok, amiért a magyar válogatott ma legyőzheti a németeket

Az összecsapás toronymagas esélyese a Nationalelf, de mint azt a futballközhelyek is hangoztatják, egy ilyen kaliberű eseményen „nincs lefutott mérkőzés”, na meg „a labda gömbölyű”. Az előbbieknél egy fokkal specifikusabb és reménykeltőbb okokat mutatunk be arról, miért lehet esélye a válogatottnak egy újabb bravúros sikerre. Tehát: győzhetünk, mert…

Láttunk már csodát a csapattól

A magyar labdarúgó-válogatott biztatóan kezdett Portugália ellen a részben budapesti rendezésű Európa-bajnokságon, 83 percig kiváló védekezéssel tartotta kordában az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldót a soraiban tudó címvédőt. Azon a mérkőzésen Guerreiro szerencsés gólja borította a nemzeti együttes meccstervét, így két további késői góllal végül a portugálok nyertek 3-0 arányban.

Ami az Európa-bajnok ellen nem sikerült, az összejött a világbajnokokkal szemben: magyar csodát látott a Puskás Arénában a hazai közönség. Marco Rossi csapata szervezett játékával mindvégig egyenrangú ellenfele volt a világsztárokkal tűzdelt francia együttesnek, mi több, Fiola Attila góljával vezetett is az első félidőben. A bravúros találatot követően a Kékeknek futottak az eredmény után, de szerencséjükre az előző kontinensviadal gólkirálya, Antoine Griezmann megmentette őket.

Ismerős lesz a környezet

Először játszik az Európa-bajnokságon idegenben a magyar válogatott, a nemzeti együttes keretéből azonban sokan rendszeres vendégnek számítanak a Bayern München hazai stadionjaként szolgáló Allianz Arénában. Négy játékos (Szalai Ádám, Gulácsi Péter, Sallai Roland, Willi Orbán) is a német első osztályban játszott az idei szezonban, míg Kleinheisler László korábban a Werder Bremen és a Darmstadt színeiben tapasztalhatta meg a Bundesliga iramát.

Két magyartól különösen tarthat a Nationalelf: Sallai a Freiburgban 28 Bundesliga találkozón 8 gólig és 6 gólpasszig jutott, míg Gulácsi hálója az RB Leizigben minden sorozatot figyelembe véve (Bundesliga, Német-kupa, Bajnokok Ligája) 47 mérkőzésen 20-szor maradt érintetlen.

Gulácsi lehúzza a rolót

Ha már Gulácsi Péter: Kevés olyan támadó van a német válogatott keretében, akivel a magyar hálóőr az utóbbi években ne került volna rendszeresen szembe.

Kai Havertzet, Serge Gnabryt, Leroy Sanét és a sérülés miatt ezúttal hiányzó Thomas Müllert Gulácsi ellenfélként ismeri, míg a formahanyatlással küszködő Timo Wernernek évekig volt a csapattársa.

A magyar kapusnak eddig is kulcsszerepe volt a magyarok szereplésében, a portugálok és a franciák ellen is hatalmas bravúrokat mutatott be. Miért ne nullázhatná le azokat, akiket sokkal jobban ismer.

A válogatott hat mérkőzés óta veretlen idegenben

Marco Rossi együttese legutoljára 2019. november 19-én szenvedett idegenben vereséget Walestől. Azóta Törökországot, Bulgáriát, Szerbiát, San Marinót és Andorrát is saját közönsége előtt múlta felül a magyar csapat, míg az oroszországi hidegben döntetlent játszott a Szbornajával.

Három a magyar igazság

Egy közhely azért talán mégiscsak elfér a végére... A magyar labdarúgó-válogatott mérlege az idei, részben budapesti rendezésű Európa-bajnokságon eddig egy vereség a címvédő, és egy csodával határos döntetlen a világbajnok ellen. Ha a híres mondást vesszük alapul, akkor harmadjára összejön a bravúrgyőzelem.

Szurkoljunk együtt! Még nem késő kivetítőt keresni

Az elmúlt 12 napban biztos mindenki megtalálta kedvenc meccsnézős helyét, azonban érdemes megnézni az alábbi 15 helyszínt is, ugyanis országszerte készülnek a terek, kocsmák, különböző programokkal, hatalmas kivetítőkkel. A szurkolói teraszok sokfélék, lehet nézni a meccset sörpadról, kempingszékből, a vízpartról vagy a fűből, a vége mindig ugyanaz: a percenkénti felpattanás és a „Ria, ria Hungária!”.

A helyszínekről ide kattintva olvashat.

A szabadság téri hatalmas kivetítők is várják a drukkereket (Fotó: Facebook / Foci Mozi)

Már nemzeti színekben a fél ország

Stadionok, múzeumok, hidak és egyéb helyszínek kaptak nemzeti díszkivilágítást a szerda este 9-kor kezdődő Németország-Magyarország sorsdöntő Európa-bajnoki mérkőzés előtt.

Mint arról korábban beszámoltunk, a magyar kezdeményezést szurkolói megkeresésre a Ferencváros indította, mintegy válaszlépésként arra, hogy Dieter Reiter müncheni főpolgármester indítványozta az Allianz Arena szivárványszínű kivilágítását a szerda esti német–magyar válogatott mérkőzés idejére. Hétfő estig több mint 36 ezer magyar futballdrukker írta alá azt az online petíciót, amelynek célja, hogy ne lehessen politikai indíttatásból, a labdarúgást felhasználva provokálni Magyarországot.

A nemzeti színekben pompázó helyszíneket megtekintheti ide kattintva.