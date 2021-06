Ha győzünk, továbbjutunk! Az éjjel Münchenben sem érhet véget, ahol a franciák elleni csoda megismétlésére készül a magyar csapat

Megosztás Tweet



Ma este 9-kor Münchenben, Németország ellen lép pályára a csoportmeccsek során utoljára a magyar válogatott. Ahhoz, hogy ez egyben ne az utolsó Eb-meccse legyen Marco Rossi csapatának győznünk kellene. A szurkolók és a játékosok már alig várják az esti meccset és remélik, hogy még egy kicsit még tovább lehet írni a magyar futballálmot.



„Tökéletes mérkőzést kell játszanunk, de a szerencsére is szükségünk lesz a győzelemhez” – erről beszélt Marco Rossi a magyar labdarúgó-válogatott szerda esti, Németország elleni, sorsdöntő Eb-meccse előtt. Sallai Rolandék szombaton pontot szereztek a világbajnok franciák ellen, Münchenben egy esetleges bravúrgyőzelemmel pedig biztosan továbbjutnának a csoportból – hangzott el az M1 Híradóban.

Szerda este egy 2016 óta tartó rossz sorozatot szeretne megszakítani Gulácsi Péter. A magyar válogatott kapusa az elmúlt öt évben ötször lépett pályára a Lipcsében a Bayern München vendégeként az Allianz Arénában, ám eddig két döntetlen mellett három vereséget szenvedett csapatával. Éppen ez a stadion lesz a magyar együttes utolsó, Németország elleni csoportmérkőzésének helyszíne, ahol Gulácsi Péterék a franciák elleni bravúros pontszerzésnek köszönhetően Münchenben egy győzelemmel biztosan továbbjutnának.

„A hazai pálya előnyét szerintem a 180-ból 170 percen keresztül elég jól kihasználtuk, élveztük, és szerintem a szurkolóknak is nagy élményt tudtunk nyújtani. Ez a meccs ezen a téren más lesz. Viszont a tapasztalatom az, hogy

amikor idegenben játszottunk, a mi szurkolóink akkor is elég komoly hangulatot tudtak teremteni, tehát hogyha arányaiban esetleg most kevesebben is leszünk, mi magyarok, biztos vagyok benne, hogy hangosabbak leszünk, bízom benne, és értük és az otthon izgulókért is mindent meg fogunk tenni”

– fogalmazott a hálóőr.

A Puskás Aréna hangulata biztosan hiányozni fog a magyar válogatottnak, ám Marco Rossi együttese a legutóbbi hat mérkőzésén veretlen maradt idegenben. A csapat kedden, az Európa-bajnokság során először, Magyarországon kívül edzett, és Münchenben már együtt gyakorolt a társakkal Szalai Ádám is, aki a franciák ellen kapott ütést a fejére. A válogatott szövetségi kapitánya elmondta, a németek elleni győzelem sok tényezőn múlik.

„Sokat dolgoztunk azért, hogy legyen esélyünk továbbjutni, és ezt elsősorban magunk miatt, de a családjaink és a szurkolóink miatt is szeretnénk elérni. A németek elleni mérkőzés végeredménye sok mindentől függ, de akár a 3 pontot is megszerezhetjük. Ehhez szerencsére is szükségünk lesz, és közben tökéletes teljesítményt kell nyújtanunk, miközben a németek nem játszhatnak hibátlan találkozót” – fogalmazott Marco Rossi.

A magyarok sikerük esetén – éppen a németeket megelőzve – legalább a harmadik helyen zárnának az F csoportban,

a négy pontjuk pedig mindenképpen elég lenne a továbbjutáshoz, mivel a három befejeződött csoportból kettőben hárompontos a harmadik. Papíron ugyanakkor a második hely is elérhető, ehhez a magyar győzelmen túl a címvédő portugálok vereségére lenne szükség a Puskás Arénában, a világbajnok franciákkal szemben – írta az M4 Sport.

A németek számára sem tét nélküli az összecsapás: a döntetlen mindenképpen nyolcaddöntős szereplést érne számukra, győzelemmel csoportelsők is lehetnek, viszont vereséggel kiszolgáltatottá válna a helyzetük, mert ha közben a portugálok pontot szereznének a franciák ellen, akkor Joachim Löw együttese csoportutolsóként kiesne.

„A portugálok elleni győzelem megérdemelt volt, amivel megérkeztünk a tornára, de

a magyarok elleni mérkőzés nehezebb lehet, mert nem nyílnak ki annyira”

– fogalmazott a németek Eb után távozó szakvezetője, aki nem aggódik, hogy csapata vereséggel rajtolt, mert szerinte ritkán ér a csúcsra olyan gárda, amelyik a csoportkörben villog.

„A magyar csapat ellen ott kell folytatnunk, ahol a portugálok ellen abbahagytuk” – tette hozzá.

A Németország–Magyarország Európa-bajnoki csoportmérkőzést szerda este 21 órától az M4 Sport élőben közvetíti, a tét pedig mindkét válogatott számára a továbbjutás kiharcolása lesz.

Csodákból eddig nem volt hiány

A magyar labdarúgó-válogatott biztatóan kezdett Portugália ellen a részben budapesti rendezésű Európa-bajnokságon, 83 percig kiváló védekezéssel tartotta kordában az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldót a soraiban tudó címvédőt. Azon a mérkőzésen Guerreiro szerencsés gólja borította a nemzeti együttes meccstervét, így két további késői góllal végül a portugálok nyertek 3-0 arányban.

Ami az Európa-bajnok ellen nem sikerült, az összejött a világbajnokokkal szemben: magyar csodát látott a Puskás Arénában a hazai közönség. Marco Rossi csapata szervezett játékával mindvégig egyenrangú ellenfele volt a világsztárokkal tűzdelt francia együttesnek, mi több, Fiola Attila góljával vezetett is az első félidőben. A bravúros találatot követően a Kékeknek futottak az eredmény után, de szerencséjükre az előző kontinensviadal gólkirálya, Antoine Griezmann megmentette őket.



Az F csoportban az utolsó, harmadik fordulót egy időben, szerdán este 21 órakor rendezik. A Portugália–Franciaország összecsapásra Budapesten, a Németország–Magyarország találkozóra Münchenben kerül sor.

Újabb kivetítők, ahol együtt szurkolhatunk a válogatottnak

Az elmúlt 12 napban biztos mindenki megtalálta kedvenc meccsnézős helyét, azonban érdemes megnézni azt a 15 helyszínt is, amelyekről korábbi cikkünkben számoltunk be, ugyanis országszerte készülnek a terek, kocsmák, különböző programokkal, hatalmas kivetítőkkel. A szurkolói teraszok sokfélék, lehet nézni a meccset sörpadról, kempingszékből, a vízpartról vagy a fűből, a vége mindig ugyanaz: a percenkénti felpattanás és a „Ria, ria Hungária!”.

A Groupama Aréna után az Operaház is nemzeti díszkivilágítással készül

Az Operaház új központja, az Eiffel Műhelyház is nemzeti színű kivilágítást kap szerdán este, a magyar-német meccs alatt – közölte az Operaház főigazgatója, Ókovács Szilveszter az Origóval. Az intézmény ezzel csatlakozott ahhoz az egyre népesebb táborhoz, mely kiáll az ellen, hogy Magyarországot politikai indíttatásból, a labdarúgást felhasználva lehessen provokálni.

A magyar kezdeményezést szurkolói megkeresésre a Ferencváros indította, mintegy válaszlépésként arra, hogy Dieter Reiter müncheni főpolgármester indítványozta az Allianz Arena szivárványszínű kivilágítását a szerda esti német–magyar válogatott mérkőzés idejére. Hétfő estig több mint 36 ezer magyar futballdrukker írta alá azt az online petíciót, amelynek célja, hogy ne lehessen politikai indíttatásból, a labdarúgást felhasználva provokálni Magyarországot.

A részben budapesti rendezésű labdarúgó-Európa-bajnokság meccseit a hirado.hu mellett élőben nézheti a Duna Televízió, illetve az M4 Sport csatornán és az M4sport.hu oldalon, ahol további érdekes cikkeket talál az Eb-ről.