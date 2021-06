Botka: Ahogy eddig is, most is a szurkolókért küzdünk

Megosztás Tweet



Az is nagy erőt ad, hogy ilyen szurkolóink vannak, akik nem csak végigülik, hanem végigszurkolják a mérkőzést Ez olyan erőt ad, hogy nem tudunk elfáradni – mondta Botka Endre, a Ferencváros hátvédje az MLSZ közösségi csatornáján.

A szerdai német-magyar Eb csoportselejtező előtt készült interjúban Botka értékelte az első két meccs tapasztalatait. A portugálok ellen mérkőzés után nagy volt a csalódás, mert a csapat mindent kiadott magából, de a második mérkőzés úgy alakult, ahogy szerették volna, és „egy csodálatos eredményt értünk el”.

A franciák elleni gólról elmondta, hogy ilyen érzést még soha nem érzett pályafutása alatt.

„Egyszerre megsüketültem és egy olyan belső érzés jött, ami leírhatatlan” – mondta.

Tudtuk, hogy nagyon erős csoportba kerültünk és az ellenfeleinket futással és szervezettséggel tudjuk ellensúlyozni. Botka szerint az, hogy annyit tudott szerelni a franciák ellen annak volt köszönhető, hogy kisegítették csapattársai. Tudtam, hogy ha nem sikerül, akkor is ott vannak mögöttem és kisegítenek, ez is mutatja, hogy a csapat mennyire együtt mozog – hangsúlyozta.

A szerdai mérkőzés előtt a magyar szurkolókat dicsérte a Fradi tizenkétszeres védője.

Óriási előny, hogy ilyen szurkolóink vannak, és hogy ennyien vannak, akik végig buzdítanak minket.

Tudjuk, hogy ha nem is lehetnek ott a stadionban szerdán, akkor is szurkolnak nekünk – mondta.

„Ahogy eddig is most is a szurkolókért küzdünk” – tette hozzá.