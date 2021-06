Versenykerekesszéket fejlesztett ki a svájci F1-es csapat

Nemrégiben mutatték be az új OT FOXX verseny-kerekesszéket, egy elit modellt, amelyet a kerekesszékes versenyzés legmagasabb szintjére tervezett a svájci Sauber Engineering. Az Alfa Romeo Sauber istálló révén a Forma–1-ben is szereplő gyár szerint a verseny-kerekesszék kifejlesztése a mindennapi kerekesszékesek számára is segítséget jelent.