A legnagyobb magyar bulvárprodukciójától az angol „rúgósdiig” – Így lett sportnemzet Magyarországból

Az olimpiai aranyérmek számában népességarányosan Magyarországot csak Finnország előzi meg, nem közhely tehát az az állítás, hogy sportnemzet vagyunk. Mint annyi minden másban, a testedzés és a versenyek elterjesztésében is komoly szerepet vállalt gróf Széchenyi István, aki maga is kiváló sportember volt. A Nemzeti Fotótár segítségével az olimpia napján felelevenítjük néhány sportág magyarországi fejlődését, melyben a legnagyobb magyar neve újra és újra előkerül.

Hajlamosak vagyunk a sportéletet a modern olimpiai játékok 1896-os indulásától számítani, pedig már a középkorban is rendeztek atlétikai versenyt például fiatal lányok számára. A feljegyzések szerint V. István király csepeli vadászkastélyában futásban és ugrásban a solymász lánya legyőzte a király lányát. Versenydíj gyanánt a király bársonyt és posztót ajándékozott a győztes lánynak.

Anonymus szerint a magyar vitézek gyakran vívtak tornákat, más krónikák szerint magyar őseink külföldi hódító útjaik alkalmával a 12. században versenylovaglást és versenyugratásokat rendeztek, de a lovagkor fénykorában Budán és Visegrádon több nemzetközi lovagi játékra is sor került, ahol a lovagi eseményeken kívül ugrásban, birkózásban és futásban is összemérték erejüket a versenyzők.

Vívás

Ennek ellenére a 19. század elején még nem igazán létezett egyesületek által szervezett sporttevékenység Magyarországon. Ekkor jött gróf Széchenyi István és báró Wesselényi Miklós, akik kezdeményezésére hazánkban is terjedni kezdett a testedzés divatja. Amit testgyakorlás, sőt testnevelés terén láttak Angliában vagy a közbenső országokban is, elhozták magukkal, hiszen sportéletünk ekkor még a lovaglásban, az arisztokrata sarjak apáiktól vagy vándor vívómesterektől vett, otthoni vívóleckéiben merült ki. Az 1820-as években külföldi vívómesterek telepedtek le hazánkban, és valóságos dinasztiákat alapítottak. A Pesti Nemzeti Vívóintézet 1825-ben jött létre, a következő években pedig egyre szaporodtak a vívóiskolák. A vívómesterek egyfajta viselkedési mintát közvetítettek a növendékeknek, a tanulóktól sportszerű és visszafogott magatartást vártak.

A Bánki Donát Gépjármű Műszaki Intézet vívószakosztályának vezetője vívásoktatást tart a diákoknak (Fotó: Nemzeti Fotótár)

A magyarok a régi magyar csuklóvívást a könyökből hajló pengevezetéssel társították, és a vonalvédőrendszer helyett a terc-kvart-kvint védőrendszert használva és az olasz lábmunkát továbbfejlesztve alapozták meg az 1960-ig tartó kardsikersorozatot.

Gerevich Aladár, Kovács Pál és Berczelly Tibor a kard egyéni olimpiai dobogóján az 1952-es helsinki játékokon (Fotó: Nemzeti Fotótár)

A női tőrvívás Nyugat-Európában az 1880-as években jelent meg, de csak sok évtizeddel később vehettek részt a vívónők a nagy nemzetközi versenyeken. 1909-ben a szolnoki születésű Tary Gizella megnyerte a Pozsonyban megrendezett első magyar női tőrvívóbajnokságot.

Rejtő Ildikó, az Újpesti Dózsa versenyzője Gulácsy Mária ellen vívott és győzött az Országos Női Tőrvívóbajnokságon, Budapesten 1969. június 23-án (Fotó: Nemzeti Fotótár)

Tornasport

A görög atlétika szelleme Magyarországon először az iskolai testnevelésben jelentkezett, hiszen Comenius Ámos János a 17. század közepén már testnevelő és sportjátékokat foglalt tantervébe. Az első egyetemes tanítógyűlés 1848-ban kimondta: minden tanoda mellett testgyakorló helynek kell lennie, az első felelős minisztérium törvényjavaslatában pedig a testnevelés már kötelező tantárgyként szerepel. A magyar tornasport alapjait megteremtő, 1863-ban alakult Pesti Torna Egylet – 1865-től Nemzeti Torna Egylet – fő feladatának tartotta a Nemzeti Sportcsarnok felépítését, melyet végül 1870 decemberében adtak át az Ősz utcában (ma Szentkirályi utca).

A Nemzeti Torna Egylet 1870-ben felavatott csarnoka, amelyet csak a korabeli lipcsei tornacsarnok haladt túl a nagyságában, Budapesten a mai Szentkirályi utcában (akkor Ősz utca) (Fotó: Wikipédia)

Az egylet tevékenységében szerepelt szinte valamennyi korabeli sportág, és 1868-tól keretei között kezdődött el a tornatanítói képzés. A testgyakorlásnak több szakértője is működött Pesten. A német gimnasztikát Clair Ignác, mint kiszolgált tiszt, torna- és vívótanár honosította meg.

A Pesti Torna Egylet 1863-ban alakult meg a magyar fővárosban. Már 1870-re felépítette tornacsarnokát a Budapest VIII. kerületében fekvő Szentkirályi utca 26. szám alatti telken. 2002-től a Józsefvárosi Torna Egylet és a szomszédos Pázmány Péter Katolikus Egyetem közösen használja (Fotó: Nemzeti Fotótár)

Lövészet

A középkorban megindult lövészet a későbbi századokban sem vesztette el jelentőségét, mert a polgári lakosság rájött arra, hogy az ebben való jártasság nagy erőt és biztonságot jelenthet. 1696-ban a Budai Polgári Lövész Egylet, 1701-ben a Pesti Polgári Lövöldöző Társaság alakult meg. A pesti nagy lövölde épületét 1841-ben nyitották meg. A magyar lövészsport első nagy dátuma az 1874-i budai nagy országos lövészünnepély volt, amelyre több mint hatvan város nyert meghívást.

Ma már a szövetségek minden történelmi korból származó, minden típusú fegyverre külön egyéni és csapatversenyeket rendeznek, így igen változatos kínálat áll az érdeklődők rendelkezésére a vadászpuska lövészettől a párbajpisztolyos lövészetig, de az érdeklődők belekóstolhatnak a vadnyugat revolvereinek lövészetébe is. Az eredeti fegyverek a korhű másolatoktól elkülönített kategóriákban versenyeznek, de ezek a fegyverek lövészetre csak akkor használhatók, ha egy műszaki vizsgálaton lövészetre alkalmasnak találják a szakemberek.

Takács Károly sportlövő célra tartja sportpisztolyát edzés közben, Budapest 1952. június 26. (Fotó: Nemzeti Fotótár)

Lovaglás

A hagyomány szerint a magyar lóra termett, Széchenyi pedig ennek a sportnak is lelkes támogatója volt, ezért szóval és írásban is igyekezett segíteni a lovaglás elterjedését, de a lótenyésztés fejlesztésének gondolata is foglalkoztatta, mert arra, mint lehetséges gazdasági erőforrásra tekintett. Széchenyi és Wesselényi angliai utazásaik által inspirálva úgy gondolták, hogy a magyar sportélet reformját a ló- és lovassporttal kell kezdeni.

Az Andrássy út építését a virágkorát élő fővárosi lovas kultúra igényeihez igazították. A burkolatát fakockákból építették, hogy kímélje az értékes lovak patáját, és kitiltották az útról a teherforgalmat, de a városvezetés ezután is évtizedekig védte a lótulajdonosok érdekeit azzal, hogy a hátaslovon közlekedőknek külön sávot alakított ki.

Az Andrássy úton közlekedő lovas kocsik valamikor a millennium idején (Fotó: Nemzeti Fotótár)

A lovaglás, a díszfogatokkal történő közlekedés a legfelső körök szokásává vált. 1937-ben Viktor Emmanuel olasz király, a kormányzó kíséretében, lóháton szemlélte meg a Liget útjain felsorakozott katonai egységeket.

Evezés

Sok más sportág mellett az evezés elterjesztésében is élen járt az Angliát járó Széchenyi és Wesselényi. Széchenyi próbálkozott először e sport bevezetésével Magyarországon, amit azzal a ma már bulvárosnak nevezhető fogással népszerűsített, hogy 1826-ban Bécsből Pozsonyba evezett. Később is számos evezős túrát szervezett, majd 1841-ben megalakult a Budapesti Hajós Egylet, 1843-ban pedig már versenyt rendeztek a Dunán. Ezután harminc évet kellett várni az első nemzetközi evezősversenyre, de ezt az akkori walesi herceg, későbbi VII. Eduárd angol király is végig nézte.

A két világháború közötti évtizedekben a magyar evezőssport a nemzetközi élvonalba került. Egyesületeink világklasszis versenyzői itthon és sok nemzetközi versenyen arattak és aratnak a mai napig hatalmas sikereket.

A Vasas SC idénynyitó hosszútávú evezős versenye a Dunán. Kormányos nélküli kettes és kormányos kettes evezősei a célba érkezés után (Fotó: Nemzeti Fotótár)

Ma az evezőssportok kapcsán inkább a kajak-kenuban szerzett sikerek juthatnak eszünkbe, pedig az első magyar kajak szakosztály megalakulására 1930-ig kellett várni. A Magyar Kajak Egylet tagjai elsősorban a túrázásra összpontosítottak: beutazták a kontinens csaknem valamennyi folyóját. Az 1936-os berlini olimpián a benevezett öt magyar kajakos még csak tapasztalatszerzés céljából indult.

A II. világháborúban a sportág hajóállományának és csónakházainak háromnegyede elpusztult, de 1947-ben már 17 egyesület lépett be az újjáalakult Magyar Kajak-Kenu Szövetségbe. A következő évtizedtől hazánk legjobbjai szinte mindvégig ott szerepeltek a világversenyek győztesei között. Az utóbbi idők már-már páratlan aranyhalmozásának eredményeként a magyarok vezetik a sportág örökös világranglistáját is.

A szöuli olimpia aranyérmes kajak négyese: Ábrahám Attila, Hódosi Sándor, Csipes Ferenc és Gyulay Zsolt (Fotó:

Labdarúgás

Magyarországon a gróf Esterházy Miksa és Molnár Lajos által írt, 1879-ben megjelent Athletikai gyakorlatok című könyv említi először a futballt, az „angol rúgósdit”. Magyarországon az első futballmérkőzést 1897. május 9-én játszották le, amelyen a Budapesti Torna Club két csapata mérkőzött meg egymás ellen.

Schlosser Imre mutatja az 1906-ban, az első válogatottságakor viselt sapkáját a magyar labdarúgás megindulásának évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen, a Testnevelési Főiskola Dísztermében (Fotó: Nemzeti Fotótár)

Válogatottunk 1902. október 12-én Bécsben játszotta első hivatalos mérkőzését az osztrák válogatott ellen, melyet a sógorok 5-0-ra nyertek meg. Az 1938-as világbajnokságon válogatottunk már ezüstérmet szerzett az olaszok mögött, az 1952-es helsinki olimpián rendezett döntőben pedig Puskás és Czibor góljaival 2-0-s győzelmet aratott a jugoszlávok ellen. Sokunk számára azonban a magyar válogatott legjelentősebb sikere 1953. november 25-én Londonban jött el, amikor az otthonában európai csapattól 90 éve veretlen angol válogatottat az „évszázad mérkőzésén” 6-3-ra győzte le a csapat.

Budapestiek együtt hallgatják az Anglia–Magyarország labdarúgó-mérkőzés közvetítését (Fotó: Nemzeti Fotótár)

Az 1962-es chilei világbajnokságon a csoportmérkőzéseken is remekelt a válogatott: előbb Angliát, majd Bulgáriát győzte le, és az utolsó találkozón nehéz mérkőzésen védte meg csoportelsőségét az argentinokkal szemben. A negyeddöntőben nagy gólhelyzetek kihagyásával, bírói hibákkal viszont kikaptunk a későbbi második helyezett Csehszlovákiától.

Az 1964-es olimpián Tokióban aztán ismét aranyérmet nyert labdarúgó -álogatottunk, ám ezután szűkebb esztendők következtek. 1986-ban még sikerült kijutnia a csapatnak a világbajnokságra, ám ezt követően 2016-ig kellett várni, hogy újra nagy tornán vehessen részt a válogatott.

Baróti Lajos szövetségi kapitányt hallgatja Göröcs János, Albert Flórián és Tichy Lajos az angol válogatott elleni mérkőzésre való felkészülésen (Fotó: Nemzeti Fotótár)

Öttusa

Az öttusa játékokat (pentatlon) a görögök találták ki, és az ókori olimpiákon is megjelent a sportág, igaz, akkor még versenyfutásból, gerelyhajításból, ugrásból, diszkoszvetésből és birkózásból állt. Az öttusa modern változata az 1912-es olimpián jelent meg, és a rendkívüli erőnlétet, állóképességet és mozgáskoordinációt kívánó sportágban az olimpiai érmek számát tekintve Magyarország a világelső.

Az ezen a listán jelenleg szorosan mögöttünk álló svédek az első nemzetközi versenyeken még nagy fölényben voltak, az 1952-es első olimpiai csapatbajnokságot azonban a magyarok nyerték, majd 1960-ban Németh Ferenc egyéniben és a magyar csapat – Balczó András, Nagy Imre, Németh Ferenc – is olimpiai bajnok lett.

Balczó András a XIII. öttusa világbajnokságon, ahol a magyar csapat 4 arany- és 2 bronzérmet nyert (Fotó: Nemzeti Fotótár)

Úszás

A sport jellegű úszás egyik ismert említése 1810-ből származik, amikor lord Gordon Byron, a híres angol költő, átúszta a Dardanellák tengerszorost. Magyarországon az úszás népszerűsítésében is nagy szerepe volt Széchenyi Istvánnak és Wesselényi Miklósnak. Széchenyi a dunai, Wesselényi a balatoni úszásnak volt a vezéralakja.

A szervezett úszósport 1893-tól indult. Az MTK elnöke és a Magyar Atlétikai Club ismert úszója, Balogh Hugó kezdeményezésére alakult meg a Magyar Úszó Egyesület, melynek egyedüli célja a magyar úszósport fejlesztése volt.

Egy idő múlva országok közötti versenyeket is rendeztek. Óriási elismerést jelentett, hogy az első Európa-bajnokság jogát Budapest kapta és egy magyar – Bárány István – nevéhez kötődik az első európai egy percen belüli százméteres úszás is. Bárány három olimpián is részt vett, érdekesség, hogy 1928-ban legjobb európaiként szorult a második helyre, legyőzője pedig a később Tarzanként közismertté váló Johnny Weissmuller volt.

Bárány István, volt többszörös magyar- és Európa-bajnok úszó 4–8 év közötti úszóreménységeket edz a Császárfürdőben 1956-ban (Fotó: Nemzeti Fotótár)

Tudta?

Június 23-án tartják az olimpia napját. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság 1948 óta rendezi meg, Magyarországon 1987 óta ünneplik annak emlékére, hogy 1894-ben Párizsban e napon határozták el a francia Pierre de Coubertin báró kezdeményezésére az ókori olimpiai játékok felújítását. Az első újkori olimpiát Athénban tartották 1896-ban, téli olimpiát 1924 óta rendeznek.

A következő, 32. nyári olimpiát 2020-ban rendezték volna meg Tokióban, de a játékok újkori történetében példátlan módon a koronavírus-járvány miatt egy évvel elhalasztották. A téli olimpia 2022-ben Pekingben lesz.