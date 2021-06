Újabb transznemű versenyző indulhat a tokiói olimpián

Mint ahogyan arról korábban beszámoltunk, az új-zélandi Laurel Hubbard – aki Gavin néven született, 2012-ig pedig férfiak között versenyzett – női versenyzőként vehet részt a a tavalyról ez év nyarára halasztott tokiói ötkarikás játékokon. A sportoló a női 87 kilogrammos súlyemelő kategóriában indul majd.

A döntés hatalmas felháborodást váltott ki, az esetre hevesen reagált több korábbi női olimpikon és feminista is, ellenezve a transzneműek indulását, kiállva a fair play mellett. Helytelenítette Hubbard versenyzését az egyik legismertebb transznemű híresség, Caitlyn Jenner is, aki férfiként, Bruce Jenner néven tízpróbában nyert aranyérmet az 1976-os montreali olimpián. Jenner véleménye szerint „egyszerűen nem igazságos, hogy a transznemű biológiai fiúk lánysportokban versenyezzenek”.

Hubbard a döntés kapcsán így nyilatkozott: „Hálás vagyok a kedvességért és támogatásért, amelyet megannyi új-zélandi nyújtott nekem.”

Az Egyesült Államok Olimpiai és Paralimpiai Bizottsága (USOPC) a napokban bejelentette, hogy engedélyezte Chelsea Wolfe kerékpárversenyző nevezését a tokiói ötkarikás játékokra szabad stílusú BMX versenyszámban – számolt be az Outsports című amerikai hírportál. Ez egy történelmi momentum Wolfe számára, ugyanis ő az első transznemű versenyzője az USA-nak, a pozícióért pedig keményen megküzdött. Wolfe úgy kvalifikálta magát, hogy megszerezte az ötödik helyet a világbajnokságon, azonban csak akkor versenyezhet az olimpián, ha két csapattársa közül az egyik kiesik.

BMX rider Chelsea Wolfe will make history as the first trans athlete to go to the Olympics on the U.S. roster. https://t.co/YEc3mddsxW via @huffpostqueer pic.twitter.com/ekylRoa9kT

— Fenway Health (@FenwayHealth) June 18, 2021