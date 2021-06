Az LMBTQ CO2-lábnyoma

Megosztás Tweet



Mindenről a fehér csecsemők tehetnek, akik haladó tudósok számításai szerint évente akár 58,6 tonna szén-dioxiddal terhelik bolygónkat. Milyen „praktikus”, ha a szivárványos- és genderpropagandával is csökkenteni lehet a születésszámot – írja Kiszelly Zoltán a Mozgástér Blogon.

Ügyes-bajos dolgaink és járvány utáni túlélési gyakorlataink közepette se felejtsük el a mainstream gondolkodás premisszáját: ha mindenki úgy élne, mint az amerikaiak, akkor évente három Földre lenne szükség, ha pedig úgy, mint mi, európaiak, akkor kettőre. A feltörekvő ázsiai országok csak tovább rontanak a helyzeten, vagy más olvasatban gyorsítják a klímaváltozást – írja Kiszelly Zoltán politológus a Mozgástér Blogon.

Ázsiában még csak most rügyezik a fogyasztói társadalom, évente tízmilliós létszámmal bővül a középosztály. Sokan most cserélik robogójukat autóra, vagy vásárolják első okos telefonjukat, így ott az USA-ban és Európában lesajnált modellek is jól fogynak. Obama elnök már 2011-es canberrai beszédében úgy fogalmazott, hogy az ázsiai és csendes-óceáni országok fogják a XXI. századot meghatározni.

Nyugat-Európában ezzel szemben évtizedes stagnálás, az USA-ban hitelből finanszírozott fogyasztás látható. A jegybankok kötvényvásárlása a finanszírozhatóság határát feszegeti, a tőzsdei árfolyamnyereséget a spekulánsok már „kimaxolták”, a most induló technológiaváltás pedig tízezreket tesz munkanélkülivé.

A klímahelyzet kezelésére Bill Gates már 2010-ben egy egyszerű képletet vázolt fel (03:40 percnél): az emberek által igénybe vett szolgáltatások, azok energiaigénye, illetve az energia előállítása során keletkező károsanyag mennyisége határozzák meg a CO2-kibocsátást. A szolgáltatások csökkentését szolgálná a járványügyi leállás megismétlése immáron a klímaváltozás örve alatt, szakértők szerint egy kétévente megismételt leállással a szigorúbb klímacélok is elérhetővé válnának.

Belenyúlnak a képletbe. (Kép forrása: itt.)

Itt érünk el Bill Gates képletében az emberek számához. Az előadás 2010-es elhangzásakor 6,8 milliárd ember élt a Földön, azóta egymilliárddal többen lettünk. Adódik tehát a kérdés, hogy miként lehet a CO2-képlet eredményét az elvárt zérushoz közelíteni?

Itt jön a képbe a mainstream „kultúra”, ami a Föld népességének növekedésével arányosan válik egyre dekadensebbé és deviánsabbá. Eddig a hedonizmus jegyében azt hirdették a fiataloknak, hogy tetessék magukat meddővé, vagy éljenek-nyaraljanak gyermekmentes „felnőttbarát” környezetben. A gender-ideológia és a nők „önmegvalósításának” a hagyományos családmodelltől eltérő hype-olása időben még jobban kitolja a gyermekvállalást.

Az is árulkodó, hogy a „sokszínűség” és a „tolerancia” jegyében nem a gyermeket vállaló és a hagyományos családmodellt támogató nők kerülnek címlapra és plakátra. A „másság” öncélú mutogatása, „lázadásként” való bemutatása az optimális családalapítási korban lévő fiatalokat célozza, bár a „mesekönyvekkel” és óvodai-iskolai „érzékenyítéssel” a befolyásolást még korábban kezdenék. Itt is érvényes, a későbbi gyermekvállalás kevesebb gyermeket jelent, így minden meg nem született amerikai vagy európai csecsemő 58,6 tonnával „tehermentesíti” Földünket.

Így ér össze a genderideológia, a homoszexualitás propagálása (2024-től már csak olyan filmet jelölhetnek Oscar-díjra, amelyben valamilyen kisebbség kiemelt szerepet kap) és a klímahisztéria. Fura, hogy ezzel csak minket, nyugatiakat „örvendeztetnek” meg. A rijádi vagy pekingi amerikai követség épületén hiába keressük a szivárványos zászlót, az iszlám országok bevásárlóközpontjaiban nincsen „Pride hónap”. A hollywoodi filmek ott vetített változatában nincsen leszbikus csók.

Mi, magyarok 2010 óta egy olyan országot formálunk, ahol az életünket a természet kipróbált és felülírhatatlan törvényei határozzák meg. Az apa férfi, az anya nő.

Vigyázzunk a szabadság eme értékére, vigyázzunk gyermekeinkre, vigyázzunk a jövőnkre!

– olvasható a Mozgástér blogon.

A címlapfotó illusztráció.