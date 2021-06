Vizsgálatot indított az UEFA a magyar szurkolók „viselkedése” miatt

Megosztás Tweet



Az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) diszkriminatív gesztusok miatt vizsgálatot indított a Magyarország–Franciaország Európa-bajnoki csoportmérkőzés kapcsán, amelyet szombaton a Puskás Arénában rendeztek. „Kylian Mbappé a magyar közönség rasszista viselkedésének áldozata” – fogalmazott egy belga sportlap, mely még a hét elején elfogadott pedofilellenes törvénycsomagot is belekeveri az ügybe. A hazai, baloldali sajtó vitatható kifejezésekkel illette a magyar szurkolókat.

Az UEFA vasárnapi közleménye szerint az eljárásra azért kerül sor, mert amikor Kylian Mbappéhoz, illetve Karim Benzemához került a labda, számos magyar szurkoló huhogással és rasszista bekiabálásokkal reagált.

A magyar válogatott kedden 3–0-ra kikapott a címvédő portugáloktól, szombaton 1–1-es döntetlent játszott a világbajnok franciákkal, majd szerdán Münchenben a németek ellen zárja a kontinenstorna csoportkörét.

A mandiner.hu összeállításából kiderül: mindeközben a hazai, baloldali sajtótermékek is támadják és vitatható kifejezésekkel minősítik a Puskás Arénában játszott Eb-meccsek magyar szurkolóközönségét.

Belga lap: Budapesten „meghurcolták” Mbappét?

„Kylian Mbappé a magyar közönség rasszista viselkedésének áldozata” – közli a dhnet.be (a francia nyelvű belga lap, a La Dernière Heure) sportlapja, a Les Sports.

Miközben a Le Parisien című párizsi lap tudósítója meleg hangú, a magyarok örömmámorát leíró cikkében melynek címében ez szerepel: „Lehet, hogy velünk van az Isten” nem titkolt rokonszenvvel, egy-egy hazai játékost kiemelve írt a Puskás Arénában zajló Magyarország-Franciaország Európa-bajnoki csoportmérkőzésről, a belga lap már Kylian Mbappé, a francia válogatott csatára budapesti „meghurcolásáról” számol be.

Ahányszor csak megszerezte Mbappé a labdát, majomhangok hallatszottak a magyar szurkolótáborból – így a belga lap. A cikket egy meglehetősen manipulatív fotóval illusztrálták, amely azt az irreális benyomást kelti, mintha a magyar csapat egyik játékosa szidalmazná és megütni készülne a sportolót.

Mbappé mellett – akinek apja kameruni származású – Karim Benzemát is sértegették, akinek gyökerei algériaiak – írja a belga lap.

A budapesti közönség már hallatta hangját Magyarország első, Portugália elleni csoportmérkőzésén a múlt kedden – emlékeztet a Les Sports, mely szerint ekkor is ellenséges hangulat fogadta Cristiano Ronaldót. Ismert: az UEFA azt is fontolgatja, hogy a portugálokkal szembeni mérkőzés okán is eljárást indít az állítólagos „homofób” megnyilvánulások miatt.

A belga lap arra is emlékeztet, hogy „a hét elején a magyar parlament elfogadott egy törvényt, amely megtiltotta a homoszexualitás és a nemek megváltoztatásának népszerűsítését a 18 év alatti fiatalok körében. Orbán Viktor miniszterelnök kormánya úgy látja, hogy ez a jogszabály a gyermeki védelmére szolgál, de kritikusai a szólásszabadság elleni támadásról beszélnek.” (Egyértelmű, hogy a pedofilellenes törvénycsomagra utalt a lap — a szerk.)

A magyarok szerdán játsszák utolsó csoportmérkőzésüket, Münchenben Németország ellen. A müncheni városi tanács reméli – emeli ki a lap – hogy a meccs alatt a stadion majd a szivárvány színeiben világít.

