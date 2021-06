Svájci siker a törökök ellen a bombagólok meccsén

Megosztás Tweet



Svájc 3–1-re legyőzte Törökországot a részben budapesti rendezésű labdarúgó Európa-bajnokság csoportkörének harmadik fordulójában, vasárnap Bakuban, ezzel életben tartotta továbbjutási reményeit. A svájciak az A csoport harmadik helyén végeztek, mert két góllal rosszabb a gólarányuk mint a szintén 4 pontos walesi együttesé, így nyolcaddöntőbe jutásuk a többi csoport eredményétől függ.

Mindkét csapat győzelmi kényszerben lépett pályára, a két kör után pont nélküli törököknek már csak a harmadik helyre volt esélyük, az egypontos svájciak viszont még akár Waleset is megelőzhették volna, ám ehhez mindkét félnek sikerre volt szüksége.

A találkozón veszélyesebben kezdett a török válogatott, ám Seferovic villanásával Svájc gyorsan vezetést szerzett. A folytatásban remek volt az iram, és ehhez számos kapura lövés is társult, s a játékrész közepén a svájciak növelték előnyüket. A törökök ezek után nagy erőket mozgósítottak a szépítés érdekében, helyzetekig is eljutottak, ám Yann Sommer többször is nagy bravúrral védett.

A második félidőben állandósult a svájci fölény, ennek ellenére a törökök voltak eredményesek egy tetszetős találat révén. A folytatásban is lendületes és eseménydús volt a meccs, amelyet Shaqiri második gólja döntött el. A csapatok a hajrában sem lassítottak, újabb gól viszont már nem született.