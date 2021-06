A tisztelet mindenkinek jár, de bocsánatot kérni nincs miért

Megosztás Tweet



Az afroamerikai George Floyd halála után indult a térdelés a focipályán. Magyarországon azonban nem volt rabszolgaság, nem voltak gyarmataink, nem fosztottunk ki népeket, földrészeket, ellentétben néhány olyan országgal, amelyekben most megütköznek, hogy mi nem térdeplünk. Hazánkban a sport a kultúra része, nem a politikáé. A munkásmozgalomhoz hasonló ideológia célja a manipuláció, aki szerint a térdelés célja a szolidaritás kifejezése, azt se tudja, hogy mi mellett szolidarít.

Elvárás lett a térdelés a focipályán. Erről Bauer Béla szociológus beszélt a Kossuth Rádió Vasárnapi Újság című műsorában. Elmondta, hogy a fő probléma az, hogy miért emelődik ki a feketék ügye, azokban az országokban is, mint Magyarország, ahol nem is volt rabszolgatartás. Amerikában az indián népesség is megszenvedett dolgokat, lényegében kiirtotta őket az amerikai állam, és most sincs túl sok joguk.

„Minden olyan mozgalom, ami a múlt felülvizsgálásáról szól, politikai mozgalom, mert új értelmezést adnak egy történelmi folyamatnak” – tette hozzá. Az, hogy Kolumbiában ledöntik Kolumbusz szobrát, Washingtonét is le akarják dönteni, van olyan fekete egyetemi oktató, aki azt mondja, hogy a fehér életek nem számítanak.

A szakértő hangsúlyozta:

„A Black Lives Matter egy politikai mozgalom, olyanfajta ideológia mentén, amit az Internacionálé, a munkásmozgalmi induló fogalmaz meg. Azt akarja, hogy a múltat töröljük el, és akkor bármit lehet mondani”.

A sport nálunk azonban a kultúra része, nem a politikáé. A véleménynyilvánítás így mindig is a kultúra része volt.

Ugyanakkor sokan szeretnék összekapcsolni a sportot a politikával. A fiatalok közül sokan mondták, hogy a szolidaritás része a sportnak, míg a régebbi szurkolók szerint semmi helye a térdelésnek a pályán. Ez a szociológus szerint azért van, mert: „a manipuláció főleg azokat érinti, akik nincsenek tisztában bizonyos folyamatokkal”. A magyar Isten, a haza és a megkérendő lány előtt térdel le. Hangsúlyozta:

„A manipulált, információ-deificites közönség bármit elhisz, ami szembeszegül valamivel, amivel ő nem ért egyet, de pontosan nem tudja definiálni, mi ez. Pontosan ez a cél, hogy ne lehessen definiálni, így bármilyen álhírt lehet tenni mellé”.

Azt nem tudja senki megmondani, mégis mi mellett szolidarítanánk. Trianon mellett senki nem áll ki, Martin Luther King békés együttélésén pedig rég túl van a BLM, a hatalom a cél. A térdelés konfliktusokat szül, így az erőszak is újra megjelent a sportpályákon.

A teljes beszélgetést itt hallgathatja meg.

Címlapfotón: A magyar csapat a koronavírus-járvány miatt 2021-re halasztott 2020-as labdarúgó Európa-bajnokság F csoportjának második fordulójában játszott Magyarország - Franciaország mérkőzés előtt a Puskás Arénában 2021. június 19-én (Fotó: MTI/Kovács Tamás)