Nem ízlik a világbajnoknak a magyar harcmodor – Kövesse nálunk élőben a Magyarország–Franciaország Eb-mérkőzést!

Rekkenő hőségben lép újra pályára a magyar labdarúgó-válogatott a részben budapesti rendezésű Európa-bajnokságon a regnáló világbajnok ellen. Cikkünk frissül.

Magyarország–Franciaország 0-0

36. perc – Pogba ritmust váltott, majd éles szögből a rövid kapufa mellett zörgette meg kívülről a hálót. „Amíg oldalról zörög, had zörögjön” – mondta a mérkőzés kommentátora, Hajdú B. István.

33. perc – Mbappé szlalomozott három védő között egy zsebkendőnyi területen, de kiszorított helyzetből jócskán mellé lőtte a labdát.

31. perc – Óriási helyzet! Mbappé jól futott be a védők mögé a mélységi indításra, majd betette a labdát Benzemának, aki azonban ajtó-ablak helyzetben rosszul találta el és mellé lőtte a labdát.

29. perc – Kiváló összjáték a magyar csapattól! Jól játszották ki a francia védelmet, az utolsó passz azonban épphogy hosszú volt Nikolicsnak.

26. perc – Mbappé a sorfalba lőtte a labdát, éppen Nikolicsot találta el. Újabb ápolás, de legalább a magyar csatáron kívül mindenki fellélegezhet.

25. perc – Szalai Ádámot kellett ápolni, de hiába az orvosi személyzet minden erőfeszítése, nem tudta folytatni a játékot. Nikolics érkezett a helyére, a csapatkapitányi karszalag Gulácsié lett.

23. perc – Schäfer becsúszása tévesztett ütemet, Pogba pedig elesett. Veszélyes helyről végezhet el szabadrúgást a francia válogatott.

21. perc – Újabb Digne beadás, amelyre ismét Mbappé érkezett, ezúttal azonban a francia fejese jócskán elkerülte a kaput.

17. perc – Nagy helyzet maradt ki! Digne centerezett a bal oldalról, Mbappé tökéletes ütemben érkezett a labdára, de a fejese néhány centiméterrel a kapu bal oldala mellett szállt el.

16. perc – Kleinheisler szánja magát lövésre, a próbálkozásban azonban nincs elég erő.

14. perc - Hatalmasat véd Gulácsi! A magyar hálóőrt Benzema tette próbára 16 méterről, de nem fogott ki rajta. Francia lábra került a kipattanó is, de Gulácsi az újabb lövést is hárította, bár mint utóbb kiderült, az ellenfél a helyzet előtt már lesen volt.

10. perc – Sallait faultolta a 16-os szélénél Pavard, sárga lap a jutalma. A szabadrúgást szögletre fejelik a francia védők, a sarokrúgás pedig végül Lloris kezében végzi.

9. perc – Griezmann végezte el a franciák szögletét, Szalai Ádám azonban ellentmondást nem tűrően fejelte ki a labdát az ötösről.

4. perc – Sallai végzett el szabadrúgást ígéretes helyről. Botka érkezett a beadásra a 16-oson belül, azonban két védő gyűrűjében elesett. Nincs büntető, a magyar játékost ápolni kellett, de visszatért a pályára.

Megkezdődött az összecsapás. Piros-fehér-zöldben játszanak a magyarok, fehér-kékben a franciák.

A sípszó előtt

Megvannak a kezdőcsapatok

A magyar válogatott kezdőcsapata (Felállás: 3-5-2)

Gulácsi – Botka, Orbán, Szalai A. – Nagy Á. – Nego, Kleinheisler, Schäfer, Fiola – Szalai Á., Sallai

A francia válogatott kezdőcsapata (Felállás: 4-3-1-2)

Lloris – Pavard, Varane, Kimpembe, Digne – Kanté, Pogba, Rabiot – Griezmann, Benzema, Mbappé

Játékvezetőt avatunk

Először vezet mérkőzést a részben budapesti rendezésű labdarúgó-Európa-bajnokságon Michael Oliver. Az angol bíró eddig egyszer tevékenykedett negyedik játékvezetőként az Olaszország–Svájc összecsapáson.

Oliver a 2020/21-es szezon során 36 mérkőzést vezetett, ezeken átlagban 22,97 szabálytalanságot fújt be, és 4-ből három szerelési kísérletnél ítélt faultot. Összesen 111 sárga és 4 piros lapot osztott ki, valamint átlagosan 0,64 büntető is áll a neve mellett találkozónként, ami azt jelenti, hogy az angol sporttárs minden második meccsen a tizenegyespontra mutat.

Lesz ivószünet

Jóval 30 fok feletti hőségben játszanak a csapatok, így a szabályoknak megfelelően mindkét félidőben tartanak majd egy-egy rövid ivószünetet.

Több tízezer magyar szurkoló vonult a Puskás Arénához

A szurkolók szombaton is a Hősök terén gyülekeztek, hogy onnan közösen vonuljanak át a Puskás Arénába, ahol a magyar válogatott Franciaországot fogadja a részben budapesti rendezésű labdarúgó-Európa-bajnokság F csoportjában. Ezúttal is több tízezren tették meg közösen a mintegy három kilométeres utat.

Orbán Viktor is biztatta a magyar csapatot

„Előre ország népe, harcra, ma diadal vár, hív hazánk. Hajrá, magyarok! // Allons enfants de la Patrie, le jour de gloire est arrivé. Allez la Hongrie!” – írta Orbán Viktor miniszterelnök Facebook-oldalán.

A franciáknak az Eb végkimenetelét tekintve is fontos lehet a magyarok elleni meccs

Egy statisztika szerint egy szombati győzelem bizony könnyen azt is jelentheti, hogy a francia válogatott döntős lesz a 2020-as Európa-bajnokságon.

Persze tudjuk, van a kis hazugság, a nagy hazugság és a statisztika, ettől függetlenül azért mindenképp érdekes, hogy a Gracenote információi alapján egy szombati siker akár döntőt is érhet a kontinenstorna egyik, ha nem a legnagyobb esélyesének, hiszen a francia válogatott 1984, 2000 és 2016 után negyedszer indíthat két győzelemmel egy Európa-bajnokságon – 1984-ben és 2000-ben megnyerték az Eb-t, 2016-ban ezüstérmesek lettek.

Erről bővebben ide kattintva olvashat.

Ritka összecsapás

Nem túl gyakran találkozik egymással Magyarország és Franciaország válogatottja. Legutóbb erre 2005. május 31-én volt példa, amikor a Les Blues 2-1-re győzött hazai pályán egy barátságos mérkőzésen. Újabb 19 évet kell visszaugrani az azt megelőző összecsapáshoz, melyet szintén a franciák nyertek az 1986-os Mexikóban megrendezett világbajnokságon.

A magyar csapat örökmérlege Franciaország ellen: 3 győzelem, 1 döntetlen, 3 vereség.

(Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

A helyszín

A közel kétmillió lakosú magyar főváros, melyet a Duna szel ketté, összesen négy találkozó (három csoportmérkőzés és egy nyolcaddöntő) házigazdája az Európa-bajnokságon. A magyar válogatott a nemzeti stadionjában már fogadta a címvédő portugál együttest, most a világbajnok franciákon a sor, majd ez a két gárda egymással is összecsap Budapesten.

A nettó 150 milliárd forintból megvalósult Puskás Aréna a kontinensviadal „legfiatalabb” stadionja, ugyanis 2017-ben kezdték építeni, majd 2019 novemberében adták át. Az azóta eltelt rövid időben azonban már otthont adott tavaly az Európai Szuperkupáért kiírt mérkőzésnek, 2023-ban pedig az Európa-liga fináléjának házigazdája lesz.

Puskás Aréna:

Befogadóképesség: 67 215 néző

Hivatalos átadás: 2019 novembere

Kihasználtság: 100 százalék

A világbajnok mellett a rekkenő hőség is nehezíti a magyar válogatott dolgát

Forró lesz a hangulat a Magyarország–Franciaország Eb-mérkőzésen. Az összecsapásra a közmédia megújult időjárásjelentésének stúdiójában is készültek, a játékot ugyanis nem könnyíti meg a kánikula. Másodfokú hőségriasztás van érvényben, ezért Förhécz Adrienn arra hívta fel a szurkolók figyelmét, ha lehet, kerüljék a tűző napot és óvják a bőrüket.

Marco Rossi a mérkőzés előtt

„Nem akar fáradt játékost látni” – mondta a magyar válogatott szövetségi kapitánya a franciák elleni meccsről.

Marco Rossi szerint akár több játékosát is pihentetheti a francia együttes, de ettől függetlenül sem lesz gyengébb, mint mondjuk a németek ellen volt kedden. A kapitány motivált, harcos játékot vár el a magyar csapattól.

„Nehéz megmondani, hogy mit várok a francia válogatottól. Tudjuk, hogy húsz világklasszis van a keretükben és valószínűleg hét meccsre készülnek az Eb-n, tehát szeretnének a döntőig menetelni, ezért lehetséges, hogy néhány játékosnak pihenőt ad Didier Deschamps. Mi viszont szeretnénk csak a három csoportmeccsünkre koncentrálni. Egyszerűen nem lehetünk fáradtak négy nappal az első találkozónk után, hiszen kedd este óta mindent megtettünk a játékosok regenerációja érdekében. Szóval nem szeretnék olyat hallani, hogy valaki fáradt. Motiválnak és fittnek kell lennünk, ebben nem lehetnek kifogások" – fogalmazott a magyar csapat olasz mestere.

„Franciaország biztos, hogy győzelemre fog játszani szombaton, ugyanakkor mi is nagyon szeretnénk jó eredményt elérni. Ennél is fontosabb azonban, hogy folytassuk a fejlődést, amin azóta átmentünk, mióta átvettem a csapatot. Sok területen javultunk, de az ilyen szintű ellenfelek komoly kihívás elé állítanak minket" – tette hozzá a kapitány, aki szerint a válogatott ezúttal is a végsőkig harcolni fog.

Dicsérte a magyar csapatot a franciák szövetségi kapitánya

Elismerően nyilatkozott a magyar csapatról Didier Deschamps, a világbajnok francia labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya.

A szakember a mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón kiemelte: a magyarok olasz edzője, Marco Rossi szerkezetileg nagyszerű együttest épített fel, ráadásul ellenfelük a hazai közönség támogatását is élvezheti majd, ami ugyancsak sok pluszenergiát jelenthet számára.

„Ne felejtsük, Portugália ellen a 84. percig 0-0-ra álltak, sőt, ők szerezték az első, utólag érvénytelenített gólt. Hasonló mérkőzésre számítok, veszélyes ellenféllel találkozunk" – elemezte a magyar csapatot a játékosként és edzőként is világbajnok tréner.

