A barna 50 árnyalatára színeznék át az amerikai nemzeti lobogót

Az ötszörös Grammy-díjra jelölt művész véleménycikke ugyanazon a napon jelent meg, amikor Biden elnök aláírta az amerikai rabszolgaság végének emléknapját (Juneteenth) nemzeti ünneppé nyilvánító törvényt. Az afroamerikai művész írását természetesen nem hagyhatták szó nélkül a konzervatív körök, Donald Trump korábbi ügyvédje például egyenesen visszataszítónak találta.

OPINION: "Sixty-two years later, in 2021, we have changed and it’s time for a reset, a transformation. One that represents all states and all of us," writes singer Macy Gray. https://t.co/VTezKfjxdr

Gray azzal érvelt a „zászlófrissítés” mellett, hogy az Old Glory (az Egyesült Államok zászlaja) szerinte már nem a konföderáció, hanem a rasszizmus szimbóluma:

„Már nem képvisel mindenkit, egyáltalán nem helyénvaló, hogy tiszteletre kényszerítenek, miközben láthatóan a rasszizmust jelképezi. Itt az ideje egy új zászlónak.” – írta Gray, aki szerint az új lobogónak 52 csillagot kellene tartalmaznia, az új csillagpárnak pedig Puerto Ricót és Washingtont D.C.-t kellene képviselnie, ugyanis mindkét terület megérdemelné az államiságot.

„Amerika nagyszerű és gyönyörű, azonban egyáltalán nem tiszta. A csíkok lehetnének törtfehérek vagy barnák, a csillagok pedig tükrözzék mindenki bőrszínét. Eljött az átalakulás ideje. Olyan jelképre van szükségünk, amely minden egyes embert képvisel ebben az országban.” – olvashatók Gray szavai.

A konzervatív pártiak nem késlekedtek a válaszukkal:

Jenna Ellis, aki Donald Trump, a korábbam hivatalban levő elnök ügyvédjeként tevékenykedett, Twitter- oldalán így reagált Gray véleményére: „Nem szeretek hencegni, de mi elég büszkék vagyunk arra a szakadt, régi zászlóra.”

I don't like to brag, but we're kinda proud of that ragged old flag. https://t.co/ykHc7Ek7pW

A republikánus Lavern Spicer, aki tavaly Florida állam kongresszusi választásán is elindult, nem próbált meg köntörfalazni:

„Macy Graynek körülbelül 20 évvel ezelőtt volt egy slágere, azóta semmit nem csinált. Egyszercsak hirtelen előbújik a sötétből és azt mondja, utálja a zászlónkat. Ez megengedhetetlen.”

.@MacyGraysLife had one hit song about 20 years ago and hasn’t done anything since.

Now she wants to come out from the dark and say that she hates our flag.

Your world would crumble if you weren’t in America. https://t.co/g5S8zaykDn

— Lavern Spicer (@lavern_spicer) June 18, 2021