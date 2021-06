„Transznemű” hóddal neveli a kétéveseket a Nickelodeon

Megosztás Tweet



A Nickelodeon évek óta élteti a Pride hónapot júniusban. Idén az óvodásoknak szóló csatornája, a Nick Jr. 2–5 éveseknek szóló műsorában az LMBTQ-zászlók színeit magyarázó dalt adtott le a csatorna, amelyhez egy animációt is készített, a szereplők között egy transznemű hód is szerepel. A Nickelodeon YouTube-csatornájára a transznemű Andrew Levitt (színpadi nevén: Nina West) Pride dalát töltötték fel. A nézők azonban ezt nem díjazzák. A YouTube-videót annyian leszavazták, hogy a csatorna letiltotta a szavazatok megjelenítését. Az elmúlt négy évben, amióta az LMBTQ-propagandát előtérbe helyezi, a televíziós csatorna nézettsége az egyharmadára csökkent.

A Nickelodeon és az óvodásokat célzó csatornája, a Nick Jr. is olyan videókat jelentetett meg, amelyekben a transz- és nem heteroszexuális közösséget élteti – írta a Daily Wire. Az egyik videóban, amely tömeges felháborodást váltott ki, a transzvesztita Andrew Levitt (színpadi nevén: Nina West) megrajzolt, rajzfilmes alakja énekel különböző LMBTQ csoportokról, és arról, hogy „milyen büszkén szeretik egymást”. A videó 2-5 éveseknek szóló Blue’s Clues and You című műsorban ment le. A klipben egy transznemű, nőből lett férfi hód is szerepel, amelynek úgy tűnik, hogy műtéti hegek vannak a mellkasán.

A Nickelodeon évek óta tartja júniusban a Pride hónapot, idén ezért egy másik, élőszereplős videót is megjelentetett a YouTube-on két héttel ezelőtt, amiben West az LMBTQ-zászlók színeinek jelentését magyarázza el egy dalban. 2020-ban pedig az egyik legkedveltebb karakterükre, Spongyabobra aggattak szivárványos nyakkendőt, és a Korra legendájának biszexuális főszereplője és a transznemű színész, Michael D. Cohen mellett ábrázolják.

A Pirates and Princesses (kalózok és hercegnők) egy népszerű, Disney-hírekre specializálódott honlap azt írta, hogy annyian leszavazták a Nickelodeon YouTube-videóit, hogy elrejtették a lájkok és diszlájkok számát a videók alatt.

A honlap azt is említi, hogy a csatorna jelentős nézőszámcsökkenést tapasztalt, a nézők legalább kétharmadát elveszítette, mióta hangsúlyosan előtérbe helyezi az LMBTQ-propagandát.

A nézettségük 2017 júliusában 1,3 millió volt egy hét alatt, míg ez a szám 2021 júniusában már csak 372 ezer volt.

A csatorna a közelmúltban jelentette be, hogy újraindítják a népszerű Rugrats, azaz a Fecsegő tipegők című rajzfilmsorozatot, amely az 1990-es évektől 2004-ig futott, ezúttal azonban az ikrek anyukája egy leszbikus egyedülálló anya lesz.

Egyelőre úgy tűnik, hogy a nézők negatív reakciója nem rettenti el a csatornát. Amikor West egy videót osztott meg a Pride daláról, a Nickelodeon hivatalos Twitter-profilján azt írta:

„Minden alkalommal, amikor megnézzük, egyre jobb.”

A címlapfotó illusztráció.