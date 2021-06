A Balaton késő modern építészeti öröksége

Megosztás Tweet



A későmodern építészet számos közutálat övezte házat hagyott örökül. Értékes alkotásait viszont az utóbbi években kezdjük felfedezni, ezek közül egész sor található a Balaton-parton.

A badacsonyi Poharazó 1966 körül. Kép forrása

A későmodern építészet Magyarországon többnyire „nemszeretem” korszak: sokan a kor elnyomó rendszerének betonba öntött megtestesülését látják ezekben az épületekben (amit gyakran tévesen „szocreálnak” nevez a köznyelv), ráadásul a felhasznált rossz minőségű alapanyagok miatt ezek a házak sokszor csúnyán öregednek, műszakilag is elavultak. Ugyanakkor a „retró életérzés” elterjedésével ez a korszak is egyre inkább divatba jön, és lassan értékeljük a jó színvonalú alkotásait. Ezekből a „szerethető” épületekből egész sor található a Balatonparton – olvasható az Architextúra Blogon.

Badacsony, poharazó (Cellmayer Ferenc, 1957)

A környezetbe illeszkedő kis épület. Kép forrása

A századfordulós villák között meghúzódó, már nevében is hangulatos poharazó a magyar regionalista építészet egyik legjelentősebb alkotása. Az ország építészete a panelkorszak küszöbén állt, ekkor tervezte meg a kollégái által csak „CF”-nek hívott, akkor még csak 29 éves építész az akkori elvekkel eléggé szembehelyezkedő épületet: a tetőt nádból rakták, a fal helyi bazaltból épült, a különös formájú ablakok meg mintha a hegyi présházakból ugrottak volna át. Az épületnek egyedi, szinte kézműves jellege van, az építész még az első képen látható, kifejezetten jópofa napernyő-rendszert is saját maga tervezte. Az épületet 2016-17-ben gondosan felújították, ma borbár üzemel benne (ami tulajdonképpen a poharazó divatos neve).

Badacsony, Tátika-étterem (Cellmayer Ferenc, 1962)

A hajóállomás végén található Tátika. Kép forrása

A badacsonyi kikötőt az akkor készülő balatoni regionális terv szellemében tervezték: ez a terv Badacsonytomajt egy olyan településnek jelölte ki, ahonnan az egész térségből érkeznek a vendégek borkostolásra. Ezért volt szükség a kikötőben megfelelő vendéglátóhely kiépítésére. Az épület földszintjén gyorsétterem, az emeleten cukrászda és bár kapott helyet. A konzolszerű emelet öt méterre belógott a Balaton víze fölé, így a teraszról közvetlenül lehetett élvezni a vízi hangulatot:

A víz fölé lógó terasz. Kép forrása

Az épület az elmúlt évtizedekben nagyon rossz állapotba került, főleg az eredeti terveket figyelmen kívül hagyó átépítések, toldozás-foltozás miatt. Ráadásul a terasz alatti/előtti partot feltöltötték, így az épület koncepciójának lényege veszett el.

Badacsony, Hableány étterem (Raáb Ferenc, 1964)

A frissen felújított Hableány étterem. Kép forrása

A Hableány „ortodox” későmodern épület, így sokan „szocreál kockának” tulajdonítják, azonban a frissen befejezett felújítása mutatja, hogy egy ilyen épületben is milyen értékek rejtőznek (főleg sok mai épülettel összehasonlítva). A Hableány szép arányú, elegáns épület, világos belső térrel, nagy teraszokkal. Legfőbb értéke a kedves és szellemes kerámia fal:

Kumpost Éva kerámiaképe. Kép forrása

Tihanyi rév (Dianóczki János, UVATERV, 1962)

A rév váróterme a megnyitása után. Kép forrása

A tihanyi rév környékének feljesztése a már említett fejlesztési terv alapján indult meg: mai szóval a „minőségi turizmust” igyekeztek feljeszteni a félszigeten. Ennek köszönhetően a rév környékén több, igen színvonalas épület áll, ezek egyike az „ufó”, vagyis a váróterem. A vasbeton korong szinte lebeg az üvegfelület fölött, az alátámasztást az épület hátulján, a kép jobb oldalán oldották meg. A ház bármilyen James Bond film helyszíne lehetne. És valóban lehetne, ha a rendszerváltás után nem építették volna át:

A váróterem mai formájában. Kép forrása

Az épület mai állapota – nincs erre más szó – kriminális: az „ufóra” ráépítettek egy emeletet, a korábbi üvegfalat teljesen átlagos ajtókra cserélték, a környezetet a „balatoni kilencvenes évek” stílusában rendezték. A váróterem egy igazi műemléki rekonstrukció után kiált – ez jól mutatja, hogy már a későmodern építészet emlékei is sokször örökségi védelmet érdemelnének.

Tihany, posta (Bérczes István, Szittya Béla, 1962)

A posta a tihanyi öregkikötőben. Kép forrása

A tihanyi fejlesztés keretében postahivatal is épült. Ma már furcsán hangzik, de azért létesült, hogy a vendégek itt adhassák fel a képeslapjaikat, amik többek között az épületet és az apátságot egy szögből ábrázolták. Az épület szintén regionalista: egy bazalthengerből áll, amit a Tihanyra jellemző falazással építettek, ezt pedig egy hatalmas lebegőtető védi. Az épület az évtizedek során rossz állapotba került, viszont örvendetes, hogy 2015-ben az eredeti tervek alapján, néhol kiegészítve felújították.

Ez a válogatás is mutatja, hogy másként is lehet gondolkodni a korszak építészetéről, hiszen a tömeggyártású épületszörnyek mellett olyan házak is épültek, amik fontos értékei hazánk építészeti örökségének.