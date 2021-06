Könnyeivel küszködve búcsúzott Sergio Ramos a Real Madridtól

A 35 éves játékost családja – felesége, Pilar Rubio és négy gyermeke – is elkísérte a sajtóesemény formájába burkolt búcsúztatójára. A jelenlévők kezdésnek megtekintettek egy Ramosról szóló videós összeállítást.

Ezután Florentino Pérez klubelnök lépett a mikrofonhoz, és – „A Real Madrid elnökeként ez a nap cseppet sem könnyű” – mondattal megható beszédbe kezdett.

„Sohasem felejtem el 2005. szeptember 8-át, amikor Sergio megérkezett a Bernabéuba – folytatta. – Ő volt az első spanyol játékos, akit elnökként szerződtettem. Átigazolása sok időbe és energiába került, de mindvégig bíztunk benne, hogy az érkezése egy új korszak kezdetét jelenti. És hát, mit mondjak…, azóta tizenhat év telt el, és büszkén jelenthetem ki, hogy

Sergio, szinte gyerek voltál, amikor idejöttél. Elmondhatatlanul büszke vagyok rád és arra, amit elértél. A Real Madrid legendája lettél. Köszönöm, amit ebben a mezben véghezvittél. A madridisták számára a tizedik BL-győzelem fog eszükbe jutni rólad, és természetesen az a bizonyos 93. percben fejelt gól Lisszabonban. Az én szívemben különleges helyet foglalsz el, mert te és én számos jó és rossz pillanatot éltünk meg együtt. Kívánom, hogy boldog legyél, és tudd, hogy a Real Madrid mindig a te otthonod is lesz.”

Ramos megnyert trófeáit jó pár percbe telt, mire felsorolta Pérez: összesen 22 trófeát szerzett a „blancók” színeiben. Eggyel kevesebbet, mint a klubrekorder, Paco Gento, aki 23 alkalommal ért a csúcsra a csapattal.

4 - Sergio Ramos is the fourth player with the most @LaLigaEN games played for Real Madrid (469) and the second one with the most titles won in the Blancos history (22, alongside Sanchís and Marcelo), only surpassed by Paco Gento (23). Legend. pic.twitter.com/a5aOX26X3R

Az elnököt az ünnepelt váltotta, aki pár mondat után elérzékenyült.

„Ez életem legnehezebb pillanata, búcsút kell intsek a Real Madridnak. Sokszor eszembe jutott, mi lesz majd, ha eljön a búcsú ideje. Hát itt állok, könnyekkel küszködve” – mondta a játékos, mielőtt elsírta magát.



„Hálával tartozom a Real Madridnak, örökre a szívembe zártam a klubot. Köszönök nektek mindent. Az Isten veletek helyett inkább azt mondom, hogy viszlát, mert hiszem, hogy egy napon még visszatérek” – zárta le.

A szívszorító beszéd végeztével előbb a családjával és Florentino Pérezzel állt a fotósok elé, utána megnyert trófeáival készültek róla felvételek.

Ramos távozása után a csapatkapitányi karszalagot megöröklő Karim Benzema Twitter-oldalán búcsúzott barátjától: „Több vagy mint vezér, a barátom és testvérem. Minden közös pillanatért hálás vagyok neked. További sok sikert kívánok, legenda.”

More than a Capitán, my friend, my brother thanks for all the moments we spent together on the road of success for the @realmadrid Wish you all the best legend @SergioRamos ❤️🙏🏼🔥 pic.twitter.com/3KcYOq4IwU

— Karim Benzema (@Benzema) June 17, 2021