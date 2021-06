Már a franciák elleni meccsre készül a magyar válogatott

Megosztás Tweet



Egész életre szóló élményt jelentett a keddi magyar–portugál Eb-meccs, a háromgólos vereség ellenére – szinte kivétel nélkül ezt mondták azok a szurkolók, akik a telt házas Puskás Arénában nézhették, izgulhatták, kiabálhatták végig a mérkőzést. Megtelt a szurkolói zóna, és szerte az országban hatalmas tömeg nézte a mékőzést kivetítőkön. Folytatás szombaton a világbajnok franciák ellen – hangzott el az M1 Híradójában.



Zengett a Puskás Aréna, tízezrek tapsoltak és ujjongtak egyszerre. Lengtek a nemzeti lobogók, piros–fehér–zöldben ragyogtak a lelátók. Fantasztikus volt a látvány és a hangulat már a meccs kezdése előtt, majd ez tovább fokozódott.

A magyar válogatott pályára lépése eufórikus volt, üdvrivalgásban tört ki az egész stadion. A nézők különleges koreográfiával készültek, Gábriel arkangyalt jelenítették meg a Szent Koronával és a kettős kereszttel a kezében.

A Himnuszt szívre tett kézzel énekelték az emberek a játékosokkal együtt. Megteltek a szurkolói zónák is, határon innen és túl. Az egész nemzet egy emberként szurkolt a magyar csapatnak.

Már az első labdaérintést,

majd minden hazai megmozdulást tapsvihar követett.

Harsogott a Hajrá, magyarok!, Az éjjel soha nem érhet véget és a Ria, ria Hungária! a stadionban és a kivetítők előtt.

Örömünnep volt végig a mérkőzés alatt. A 79. percben, Schön Szabolcs lesgóljánál felugrottak és egymás nyakába borultak az emberek. Még azután is tovább éltették a válogatottat, hogy a portugálok betaláltak a magyar kapuba, és bár hazánk 3-0-ra kikapott, az emberek nem csüggedtek.

A magyar válogatottat hősként ünnepelték a meccs után a Puskás Arénában. Végül a nézők a játékosokkal együtt még egyszer közösen elénekelték a Himnuszt.

A magyar csapat játékát világszerte méltatták,

az UEFA közösségi oldalára özönlöttek az elismerő kommentek.

„Nagyszerű játék, ragyogó hangulat, minden meccset Magyarországon kellene rendezni” – írták. Az egyik szurkoló úgy fogalmazott: „Portugália győzött, de Magyarország megnyerte a szívünket és kivívta a tiszteletünket.”

A meccs alatt, de már előtte is nagyszerű volt a hangulat. Focilázban égett és ég az egész ország. A Hősök terétől a Puskásig vonuló többezres tömeg látványa lenyűgöző volt. Az Eb magyarországi nyitómeccse bejárta a világsajtót.

A portugáloknak elállt a szavuk. Az A Bola nevű lap arról számolt be, hogy

régóta nem láttak ilyen nagyszerű stadiont és szervezést.

A Record nevű portál tudósítója pedig a helyszínről jelentette:

„A hangulat és a légkör fantasztikus, a magyar szurkolók minden megnyert párbajt úgy ünnepelnek, mintha gólt szereztek volna.”

A brit The Guardian is dicsérte a lebonyolítást, a védettség igazolásának folyamatát és a beléptetés zökkenőmentességét. Hozzátették:

a tomboló telt ház látványa és hangja hihetetlen erővel bírt.

Telt házra pedig az Európa-bajnokság alatt csak Magyarországon van lehetőség, köszönhetően annak, hogy hazánk legyőzte a koronavírus-járvány harmadik hullámát is, az átoltottság pedig messze meghaladja az európai átlagot.

A magyarok is örök emlékekkel tértek haza. Történelmi pillanatok részesei lehettek, az első labdarúgó-Európa-bajnoki mérkőzést láthatták Magyarországon.

Folytatás szombaton, a magyar válogatott délután három órakor játszik a 2018-ban világbajnokságot nyert francia válogatottal a Puskás Arénában.

„Még most is libabőrös vagyok a magyar szurkolóktól” – fogalmazott a magyar labdarúgó-válogatott szerda délutáni sajtótájékoztatóján Fiola Attila válogatott labdarúgó. Elmondta, a Puskás Arénában szurkolók még a 2016-os Eb-nél is nagyobb hangulatot teremtettek.