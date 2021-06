Focilázban Magyarország! Este telt ház lesz a Puskásban, ahol a címvédő portugálok és Ronaldo vár Rossi csapatára

Megosztás Tweet



Itthon is indul a fociláz! Ma este lép először pályára a magyar válogatott az idei Európa-bajnokságon, az első ellenfél a címvédő Portugália. A csapat Cristiano Ronaldo vezetésével alig várja, hogy revansot vegyen a magyarokon, akik 2016-ban kis híján kiejtették őket. Budapesten a meccs miatt több forgalomkorlátozásra is számítani kell.



A jeggyel rendelkező szurkolók lehetőség szerint minél hamarabb vegyék át a belépéshez nélkülözhetetlen védettséget jelző karszalagokat – ezt kérik a szervezők a budapesti Eb-meccsek előtt.

Továbbá azt is, hogy töltsék le az EURO-jegyek nevű mobiltelefonos alkalmazást is, amelyben a jegyüket megkapják, ugyanis így gyorsabb lehet a bejutás. Eddig több mint 25 ezren vették át a karszalagokat.

A Groupama Arénánál a Sas-szobor mellett, a Városligetben a Dózsa György úton és a Papp László Budapest Sportarénánál lehet hozzájutni a karszalagokhoz, amelyek elengedhetetlenek a belépéshez a Puskás Arénába. Ezek a pontok a mérkőzések előtti napokon 8 órától 20 óráig tartanak nyitva, míg a meccsnapokon 7 órakor nyitnak és a második félidő kezdetekor zárnak.

Minden mérkőzésre különböző színű karszalaggal lehet belépni,

azaz, aki több mérkőzésre is váltott jegyet, annak újra be kell mutatnia a védettségi igazolását.

Forgalomkorlátozásokra kell számítani a magyar–portugál Európa-bajnoki labdarúgó-mérkőzés miatt ma Budapesten, a rendőrség a honlapján térképpel segíti az autósokat abban, hogy hol milyen változásokra számíthatnak – közölte az M1 Híradó.

A BKK járatsűrítésekkel készül a mai mérkőzésre. A szurkolókat arra kérik, hogy lehetőleg közösségi közlekedéssel közelítsék meg a Puskás Arénát és a városligeti szurkolói zónát, aki viszont nem a meccsre vagy a szurkolói zóna helyszínére megy, kerülje el ezt a két helyszínt. A BKK arra is figyelmeztet: jó néhány járat megváltozott útvonalon közlekedhet vagy ideiglenes megállóhelyen állhat meg.

A magyar válogatott szervezett szurkolói tábora, a Carpathian Brigade kedden 13 órától tart gyülekezőt a Hősök terén, majd 15 órakor útnak indulnak a drukkerek a Puskás Arénába a Portugália elleni Eb-meccsre – írta az Origo.

Nemcsak a drukkerek, a két csapat is nagyon várja már, hogy bemutatkozhasson, ráadásul a budapesti mérkőzés azért is különleges, mert a sikeres oltási kampánynak és a kedvező járványügyi adatoknak köszönhetően egyedül itt várja majd telt ház – nagyjából hatvanezer szurkoló, melynek ró része magyar – a csapatokat a foci-Eb-n.

A portugálok ötszörös aranylabdás gigasztárja, Ronaldo például hétfőn elsők között emelte ki, hogy jó lesz ismét közönség előtt játszani, még akkor is, ha a nézők elsősorban a hazai magyar csapatot támogatják majd. Hozzátette, tökéletesnek tartja, hogy Budapest a 11 rendező közül egyedüliként telt házat is vállalta.

„Bárcsak minden helyszínen lehetséges lenne. Ez jó a szurkolóknak és a játékosoknak is”

– jelentette ki Ronaldo, aki szerint már mindenkinek elege van a koronavírus-járványból, amellyel azonban meg kell tanulni együtt élni.

„Alig várjuk, hogy pályára lépjünk. Motiválni most biztos, senkit sem kell” – jelentette ki Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya, aki minden játékosára számíthat, hiszen a keretben senki sem sérült.

A csapatkapitány, Szalai Ádám felidézte, hogy az előző Eb fantasztikusan indult Ausztria legyőzésével, és most is hasonló gondolatokkal várja a rajtot, noha tisztában van azzal, hogy ezúttal sokkal nehezebb riválisokkal kell megküzdenie a válogatottnak. Hozzátette, Portugália szerinte most erősebb, mint öt éve volt, amikor bár megnyerte a tornát, a magyarokkal 3-3-as döntetlent játszott a csoportkör utolsó fordulójában.

„Ez a részben hazai rendezésű Eb minden játékos álma, elmondhatatlan, leírhatatlan érzés, ami ránk vár”

– fogalmazott Szalai Ádám.

A Magyarország–Portugália mérkőzés 18 órakor kezdődik a Puskás Arénában. A találkozót az M4Sport élőben közvetíti, de a hirado.hu-n és az M4sport.hu-n is követheti majd az összecsapást.

