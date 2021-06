Foci-Eb 2020 – Szurkoljunk zölden a magyar válogatottnak!

(Fotó: Ficsak blog)

Június 11 -én megkezdődött a tizenhatodik foci-Eb – amelyet hazánkban, de Európa más országaiban is kiemelt figyelem kísér.

Ám nem csak a sportrajongók, a drukkerek kísérik élénk érdeklődéssel a mérkőzéseket, valójában mindannyiunk szívügye ez a sok országot érintő eseménysorozat.

Talán mindannyian érezzük, hogy a remélt sport trófeák megszerzése mellett ma már másra is közösen kell fókuszálunk, akár drukkerek vagyunk, akár nem. Ez pedig nem más, mint, hogy a sok országban, sok városban megrendezésre kerülő, nagy embertömegeket megmozgató rendezvények minél környezetkímélőbb módon játszódjanak le. Ma már az a cél Európa szerte, hogy ne csak a focipálya füve, de maga az esemény is zöld legyen – hívja fel a figyelmet Király Nóra legújabb blogbejegyzésében, a Ficsak blog oldalán.

A magyar válogatott a labdarúgó Európa-bajnokság csoportkörein belül legalább három meccset játszik, ebből kettőt hazai pályán teltházzal:

- Június 15. (kedd), 18:00: Magyarország–Portugália (Budapest)

- Június 19. (szombat), 15:00: Magyarország–Franciaország (Budapest)

- Június 23. (szerda), 21:00: Németország–Magyarország (München)

Így minket is érint a kihívás, hazánkban is ez a cél - nem véletlen tehát az sem, hogy éppen most rajtolt el a Planet Z, amely a Zöld Követ Egyesület egyik kiemelt projektje, s amely egy, a 13-25 év közötti fiatalokat megszólító civil törekvés. A Planet Z fő célkitűzése, hogy a fenti korosztályt a hétköznapi környezetvédelem irányába terelje.

A mozgalom jelmondata: „A jelen mindannyiunk jövője!”

(Fotó: Ficsak blog)

A fiatal generáció hisz a tettek és az összefogás erejében, mely képes hegyeket is megmozgatni egy jó ügy érdekében.

A Planet Z megfogalmazott egy hat pontból álló kiáltványt, melyet minél szélesebb körben szeretne eljuttatni a szurkolókhoz:

Használj környezetbarát poharakat! Ne használj szívószálat! Ne dobd el a szemetedet, és figyelj a szelektív hulladékgyűjtésre a meccsek alatt is! Ha látod, hogy más szemetel, szólj, hogy ne tegye! Ha dohányzol, ne dobd el a cigarettacsikket! Csatlakozz a Planet Z közösséghez!

Látható, hogy a kiáltványban szereplő zöld törekvések olyan, a hétköznapi életbe is átültethető módszerek, amelyeket mindannyian ismerünk, csak nem feltétlenül vált igazi rutinná még mindannyiunknál. Leginkább azért, mert a saját közvetlen kényelmünk sokszor mást diktál.

Tudjuk, hogy Magyarországon 2021 júliusától betiltásra kerülnek az egyszer használatos műanyagok – így például a műanyag poharak és a szívószálak is – mégis, aki valaha vett már részt nagylélegzetű sporteseményen, (nem csak futball mérkőzésen) annak van már tapasztalata arról, hogy akár egyetlen ilyen jellegű rendezvényen milyen megdöbbentően sok műanyag és egyéb hulladék keletkezik. Egyetlen rendezvény során olyan sok, hogy a mérkőzés végén akár a teljes pályát is be lehetne borítani az egyszer használt eszközök hulladékával. A jelenlegi Eb pedig a szabályozás életbe lépése előtt lezajlik, egyáltalán nem mindegy, hogy ez a sokak által várt és a Covid miatt sokszor már szinte „elengedett” sportesemény milyen környezeti terhelés mellett valósul meg. Mert ez egyféle válasz is a világjárvány általi kihívásra: vajon képesek vagyunk e tanulni a saját hibáinkból vagy sem?

(Fotó: Ficsak blog)

A Planet Z által megfogalmazott pontokból természetesen azt választja ki mindenki magának követésre, amely a leginkább közelít a saját komfortjához (bár az a jó, ha az összeset sajátjának érzi), de ha csak egy-két pontban is változtat valaki addigi gyakorlatán a meccsek ideje alatt, azt lehet, hogy később képes lesz a hétköznapi életében is megvalósítani.

Így műanyag pohár helyett esetleg lebomló (akár papírpoharat vagy repoharat) használ. Vagy előveszi a szekrény mélyéről a termoszt, ami nem csak télen, de nyáron is jó szolgálatot tehet.

Egy életre elfelejti a műanyag szívószálat, annál is inkább mert ma már könnyen elérhetőek a fémből készült (szinte örök életű) szívópálcikák, illetve lebomló verziókban is lehet vásárolni szívószálat. Már ha valaki szükségét érzi azok használatának.

Ahogy az erdőkben, réteken való kirándulás során lassan természetessé válik, úgy a meccsek alatt és után se fog maga után szemetet hagyni. (Készüljünk eleve úgy, hogy ahogy az uzsonna, ahogy az innivaló, úgy a csomagolása is miénk, a mi felelősségünk, hogy hova kerül. Ha a helyszínen szabadulunk meg tőle, akkor is, ha hazavisszük, akkor is szelektíven szabaduljunk meg a „saját” szemetünktől.)

A tiszta, egészséges jövő közös ügy

Nem kell kínosan érezni magunkat, ha jelezzük azok felé finoman, akik esetleg nem eléggé tudatosak még ezen a területen, hogy van környezetbarát megoldás – felesleges és káros szemetet hagyni magunk után. Mindezt természetesen olyan kommunikációval kell megejteni, hogy ne konfliktus vagy feszültség, hanem közös megoldás születhessen belőle.

A dohányzás által termelt szeméttel, a csikkekkel is ugyanez a helyzet, amit mi szívtunk el az a sajátunk és a mi felelősségünk, hogy hova kerül a csikk. De ha más dobná el óvatlanul a cigaretta csikket, javasoljunk számára zöld megoldást. De meg is oszthatjuk a mellettünk állókkal a zsebhamutartónkat – mert az példamutató, ha van nekünk.

(Fotó: Ficsak blog)

A kiáltvány mellett egyébként a Planet Z egy játékot is hirdet, melyben elsősorban a Z generáció tagjait ösztönzi a részvételre. Büszkék vagyunk a 2021 labdarúgó Európa-bajnokságon szereplő Magyar válogatottra, akik a labdarúgás iránti szenvedélyükkel, rendkívüli kitartásukkal, rengeteg edzés és munka gyümölcseként szerepelhetnek az EB-n.

Ez a szereplés már sikerként fogható fel, így minden egyes EB-n eltöltött percet meg kell élnünk a Magyar válogatottal együtt és szurkolnunk kell a csapatnak. A szurkoláshoz szurkolói eszköz is kell, ezért arra biztatunk, hogy csináld meg Te is saját Planet Z szurkolói eszközöd, amelyet otthon a saját körülményei között mindenki el tud készíteni.

Ehhez nem kell más mint 2 db Pet palack, 1 db spárga, madzag vagy cérna.

A spárgával összekötött PET palackok, mint egy szurkolói dobot hoznak létre, így ezzel az eszközzel tudjuk küldeni az energiákat a Magyar Válogatottnak, legyünk otthon, szurkolói zónában, vagy akár a mérkőzésen. Vegyél részt Te is a játékban és nyerd meg az értékes nyeremények egyikét, fődíj egy IPHONE X

Mit kell tenned?

Készíts videót arról, hogyan hozod létre a szurkolói eszközöd, majd mutasd meg azt is, hogyan szurkolsz vele a Magyar válogatottnak. Oszd meg valamelyik közösségi felületeden, #planetz hashtaggel Küldd el nekünk is a videót ide: info@zoldkovet.hu

Csatlakozz hozzánk! Szurkoljunk együtt a magyar csapat sikeréért és tegyünk közösen a szép, tiszta környezetünkért!