C. Ronaldo két góljával 3–0 a végeredmény

A magyar válogatott a 84. percig tartotta magát, Schön lesgólja után fordult a kocka, és egy potyagól után a portugálok rúgtak még két gólt.

A részben budapesti rendezésű labdarúgó-Európa-bajnokság meccseit a hirado.hu mellett élőben nézheti az M4 Sport csatornán és az M4sport.hu oldalon, ahol további érdekes cikkeket talál az Eb-ről.

Cakir játékvezető sípjelére megkezdődött az összecsapás.

A két válogatott felállása:

A magyar válogatott kezdőcsapata:

Gulácsi - Botka, Orbán, Szalai A. - Lovrencsics, Kleinheisler, „Nagy, Schäfer, Fiola - Szalai Á., Sallai

A portugál válogatott kezdőcsapata:

Rui Patrício - Semedo, Rúben Dias, Pepe, Guerreiro - Danilo, William, Bruno Fernandes - Ronaldo, Diogo Jota, Bernardo Silva

A két válogatott eddig 13 mérkőzést játszott egymással, 9 portugál győzelem mellett 4 döntetlen született. A portugálok azon kevesek közé tartoznak, akiket még nem tudtunk legyőzni.

Tapogatozó játékkal indult az összecsapás. A válogatott fegyelmezetten játszik. Fölényben a portugálok, 66 százalékban birtokolják a labdát.

Sok, de nem túlságosan komoly portugál helyzetet láthattunk. A magyar válogatott nem nagyon tudja megtartani a labdát, a védekezés gyakorlatilag elviszi az energiát.

Minderre számítani lehetett, de egy-két mozzanat jelzi, hogy a magyar csapat is a pályán van.

A 34. percben végre meg tudta tartani a labdát a magyar válogatott, de Lovrencsicsről pattant ki a labda a támadás végén.

Schäfer remek kiugrása után Szalai kapta a labdát, de ahogyan Schäfer, úgy Szalait is eltüntették a portugálok, szabadrúgás.

A szabadrúgás után Szalai csúsztatott, de a középre tartó labdát magabiztosan fogta Rui Patricio.

Óriási helyzetet hagytak ki a portugálok, C. Ronaldo érkezett egy belőtt labdára, de az égbe lőtte. Sajnos, ez is egy eladott labdával indult portugál helyzet volt.

Az első félidő tapasztalata, hogy a játékosoknak nagyon kell figyelniük az egyéni hibákra. Egy nagyjából ötperces periódustól eltekintve sajnos támadásépítésre nem futja a magyar csapat erejéből, de mind Schäfernek, mind Sallainak voltak biztató momentumai.

A védelem Orbán vezényletével stabilan áll a lábán, a középpálya erejét azonban felemészti a védekezés.

Az ötödik portugál szöglet, csendesebben zajlik a mérkőzés portugál fölény mellett.

Elkezdődött a második félidő

1983-ban Coimbrában játszottunk 0-0-ás döntetlent a portugálokkal, akkor Katzirz Béla zseniálisan védett.

A portugálok változatlanul fölényben játszanak, de egy-egy megmozdulás mutatja, hogy a magyar válogatott is a pályán van.

Cakir nagyvonalúan vezeti a mérkőzést, a Sallai ellen elkövetett szabálytalanságot is szó nélkül hagyta.

Schäfer–Sallai összjáték után Rui Patricio védett.

Az elmúlt néhány percben a portugál térfélen zajlott a játék.

A portugálok visszavették a kezdeményezést. Nagy Ádámnak volt egy remek labdakihozatala, sajnos a negyedik portugál megállította.

Schäfer kapott remek labdát Sallaitól, de most nem tudta befűzni védőjét, mint a ciprusiak ellen.

Rui Patricionak is akadt védenivalója, Pepe rúgta fel Sallait, a sárga lap Cakir zsebében maradt.

A Rui Patriciohoz: Kleinheisler adta be élesen a labdát, a portugál kapus Szalai Attila elől szedte fel a labdát. Most Negót rúgták fel, ez sem ért sárga lapot.

Schön érkezik Sallai, Sigér Kleinheisler helyére.

Schön lesgólt szerez a 80. percben, valóban les volt. De, túljárt Rui Patricio eszén.

Portugália egy mondjuk ki, potyagóllal vezetést szerez a 84. percben. Portugália a meccs hajrájában megszerezte a vezetést.

C. Ronaldo újabb góljával 3-0 Portugália javára.

Ma este lép először pályára a magyar válogatott az idei Európa-bajnokságon, az első ellenfél a címvédő Portugália. A csapat Cristiano Ronaldo vezetésével alig várta, hogy revansot vegyen a magyarokon, akik 2016-ban kis híján kiejtették őket. Olvasóinkat is erről kérdeztük ma, hogy szerintük az öt évvel ezelőttihez hasonlóan ma is kiborítja C. Ronaldót a magyar válogatott?

Budapesten a meccs miatt több forgalomkorlátozásra is számítani kell.

Az egész ország várja a válogatott meccsét. Több ezer magyar szurkoló vonult a Hősök teréről a Puskás Arénába a Portugália elleni labdarúgó-Európa-bajnoki mérkőzésre.

(Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

A szurkolók soraiban is feltűnt a dán Christian Eriksennek szánt üzenet. Eriksen szombaton a finnek elleni koppenhágai Eb-meccsen összeesett és újra kellett éleszteni. Azóta kórházban tartják megfigyelés alatt, állapota stabil, és már azt üzente, hogy jól érzi magát.

Szurkolók üzenete a dán Christian Eriksennek (Fotó: MTI/Kovács Tamás)

Orbán Viktor miniszterelnök is a helyszínen szurkol a magyar válogatottnak. „Mindent bele! Hajrá, magyarok!” – írta közösségi oldalán.