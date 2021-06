Christian Eriksen üzent a kórházból, még nem érti valójában mi történt vele

Megosztás Tweet



Christian Eriksen, akinek megállt a szíve az Európa-bajnokság szombati dán-finn mérkőzésén, továbbra is kórházban van megfigyelés alatt. Rosszulléte óta először nyilatkozott ügynökén keresztül a kórházból, ahol családját maga mellett tudhatja, és két csapattársa is meglátogatta.

„Christian Eriksen, akinek szívmegállása volt az Európa-bajnokság dán-finn mérkőzésén, azt nyilatkozta, hogy jobban van és nem adja fel” – írta a Daily Mail. A 13 perces újraélesztés után kórházba szállították, állapota stabil, de azóta is kórházban van.

Eriksen megköszönte a rajongók aggodalmát és támogatását, és kijelentette, hogy mindenképpen utánajár, mi okozta a hirtelen és súlyos egészségügyi problémáját. Ezt az olasz La Gazzetta dello Sportnak nyilatkozta az ügynökén keresztül.

„Köszönöm, nem fogom feladni. Már jobban vagyok – de meg akarom érteni, hogy mi történt. Köszönök mindent, amit értem tettek” – mondta. Az ügynöke hozzátette, hogy a felesége és a szülei vele vannak. A focista egy ideig még megfigyelés alatt lesz.

A dán csapat főnöke, Kasper Hjulmand szerint a csapat felé intézett videohívásban az olasz Inter középjátékosa azt mondta, hogy nem emlékszik sokra, és inkább aggódik amiatt, hogy csapata és családja hogy van. Hozzátette: „Azt szeretné, hogy játsszunk. Jó volt látni mosolyogni. Igyekszünk összeszedni magunkat és játszani Christianért.” Úgy viccelődött csapattársaival: „Szerintem ti sokkal rosszabbul érzitek magatokat, mint én.” Még arra is tett megjegyzést, hogy már most tudna edzeni.

„A csapat kapitánya, Simon Kjaer és kapusa, Kasper Schmeichel már meg is látogatták a kórházban” – írta a Daily Mail újabb cikkében. Kjaer volt az, aki elsőként termett az összeesett Eriksen mellett, és kezdte meg az újraélesztést, majd a pálya mellett vigasztalta a középpályás párját. Schmeichel azt mondta: „Úgy gondolom, hogy jól végződött az eset – bár itt még nincs vége igazán, de sokkal rosszabb is történhetett volna. Elképzeltem, hogy én fekszem ott. Tudtam, hogy Christian felesége, gyerekei és szülei is jelen voltaka mérkőzésen, úgyhogy próbáltam megkeresni őket. Kegyetlen, amin keresztül kellett menniük."

Morten Boesen, a dán csapat orvosa szombaton azt mondta, hogy egy defibrillálás után sikerült visszahozniuk Eriksent, ami egész gyorsnak számít. Arra még nem tudott válaszolni, mi okozhatta a szívmegállást.

A csapatfőnök, Hjulmand azt nyilatkozta, hogy nehéz helyzet volt, de rossz döntésnek tartja, hogy játékosainak két forgatókönyv közül kellett választaniuk: újrakezdik a játékot még szombat este, vagy vasárnap délben. „A sokkban lévő játékosoknak, a játékosoknak, akik még nem tudták, hogy elvesztették-e a legjobb barátjukat, ez a két opció közül kellett választaniuk. Talán csak buszra kellett volna szállnunk és hazamenni” – mondta. A mérkőzés eredménye 1-0 lett Finnország javára. Dánia csütörtökön Belgium ellen játszik az Eb-n, Hjulmand szerint azonban segített a játékosai lelkiállapotán, hogy videohívásban beszélhettek csapattársukkal.

A finn kapitány, Tim Sparv a MailOnline-nak adott nyilatkozatában elismerését fejezte ki az angol játékvezető, Anthony Taylor felé. „A bíró nagyon jól kezelte a helyzetet” – mondta.

Címlapfotón: A dán Christian Eriksen a 2021-re halasztott 2020-as labdarúgó Európa-bajnokság B csoportjának első fordulójában Finnország ellen játszott mérkőzésen Koppenhágában 2021. június 12-én (Fotó: MTI/EPA pool/Friedemann Vogel)