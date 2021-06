Az M4 Sport kommentátora jelenti Sevillából: félti válogatottját a spanyol sajtó

Megosztás Tweet



Vasárnap érkezett Sevillába Varga Péter, az M4 Sport ötfős Eb-kommentátori csapatának tagja, aki a hétfő esti Spanyolország-Svédország mérkőzést közvetíti majd az M4 Sport és az m4sport.hu nézőinek.

A sportszakember a spanyol sajtó aggodalmán túl arról is beszámolt a Petőfi Rádió HazaAdás rovatában, hogy miért kellett megállítani a svéd szurkolók miatt a forgalmat a városban.

„A 34 fokos hőséggel is meg kell majd küzdenie a két csapatnak”

– számolt be a Spanyolország-Svédország mérkőzésen várható időjárásról Varga Péter a Talpra Magyar műsorvezetőinek hétfőn reggel a HazaAdásban. Az M4 Sport kommentátora vasárnap érkezett meg Sevillába, ahol este már több helyen is le kellett állítani a forgalmat a svéd szurkolók miatt. A drukkerek ugyanis lovashintókat bérletek ki, és azokkal mentek városnéző túrára.

„Beszélgettem Sevillában helyi emberekkel is, akik szerint hiányozhat majd a spanyol csapatból a rutinos vezéregyéniség”

– mondta a sportszakember a Petőfi Rádióban hétfőn délelőtt. Hozzátette: „a spanyol sajtó is félti a válogatottat, hiszen nagyon fiatal a keret: a 24 játékosból 17-nek ez lesz az első nagy tornája. Ezzel szemben a svédeknek a legidősebb az átlagéletkora az Eb-n. A rutintalanság csap majd össze a rutinnal az esti meccsen. A spanyol szövetségi kapitány is tisztában van azzal, hogy fiatal a csapata, de szerinte, ha hisznek magukban, akár az Eb-t is megnyerhetik”.

A címlapfotó illusztráció.