Elnézést kért Bognár György

A dán-finn mérkőzésen történtek miatt közleményben kért elnézést Bognár György, a Paksi FC vezetőedzője.

„Számomra is világossá vált, hogy rengeteg ember érzelmi világára bántóan hatott a Dánia-Finnország mérkőzés közbeni véleménynyilvánításom. Miután több forrásból is értesültünk a stúdióban, hogy a dán válogatott Christian Erikssen állapota stabil, szakmai szempontokat kezdtem figyelembe venni, figyelmen kívül hagyva a történtek komoly lélektani hatását. Utóbbi miatt ezúton szeretnék elnézést kérni minden sportrajongótól és mindenki mástól, aki félreértett, és akaratomon kívül megbántottam az érzéseiben. A történtek rám is sokkolóan hatottak, érzelmileg megviseltek, éppen ezért szerettem volna sürgetni, hogy ennek a találkozónak minél előbb vége legyen. Kívánom, hogy soha többé ne kelljen átélnünk ilyen esetet, hogy Christian, akiért egy világ aggódik, mielőbb felgyógyuljon, pályára léphessen, ahogy csapattársaitól is ezt kérte” – írta Facebook-bejegyzésében Bognár György