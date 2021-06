Rosszul lett Christian Eriksen, a dánok klasszisa a dán–finn mérkőzésen

Az Internazionaléval olasz bajnok, 109-szeres válogatott középpályás a 43. percben egy dán akció után elindult visszafelé, majd mindenféle előzmény nélkül, két-három botorkálva megtett lépés után összeesett az oldalvonal mellett.

A játékost mintegy tíz percig, a pályán élesztették újra, döbbent csapattársai védősorfalat álltak körülötte, mielőtt a mentősök kitolták a hordágyat a stadionból – a közönség tapsa közepette.

A finnek már korábban bementek az öltözőbe, a dánok kikísérték csapattársukat. A hivatalos közlés szerint stabil állapotban.

Following the medical emergency involving Denmark’s player Christian Eriksen, a crisis meeting has taken place with both teams and match officials and further information will be communicated at 19:45 CET.

The player has been transferred to the hospital and has been stabilised.

