Az összes rendező közül csak Magyarország vállalta, hogy teljes kapacitással üzemelhet a stadion az Eb alatt

Magyarországon három csoportmeccset is játszanak majd, és egy mérkőzést az egyenes kieséses szakaszban. A magyar válogatott mellett világsztárok jönnek Budapestre. Az összes rendező közül csak Magyarország vállalta, hogy teljes kapacitással üzemelhet a stadion, több mint 60 ezer szurkoló lesz a meccseken. Szerte az országban hivatalos, illetve félhivatalos szurkolói zónák is nyílnak, és a teraszokon is szabadon lehet majd nézni az Eb-t – hangzott el az M1 Híradójában.