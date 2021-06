A városligetben szurkolhatunk kivetítők előtt a magyar csapatnak

Az Európa-bajnokság kezdetével megnyitja kapuit az Eb hivatalos szurkolói zónája is, a Városligeti Műjégpálya melletti helyszínen. Itt az érdeklődők közösen szurkolhatnak a magyar csapatnak és óriáskivetítőkön követhetik a torna összes mérkőzését. A szervezők különféle programokkal és szórakozási lehetőséggel is várják a kilátogatókat, több korábbi labdarúgóval és edzővel is hallhatnak majd kerekasztal beszélgetést. A szurkolói zónát az operatív törzs által meghatározott legszigorúbb óvintézkedések szerint alakították ki, a szabadtéri helyszínre ingyenesen, védettségi igazolvánnyal lehet majd belépni – közölte az M1 Híradója.