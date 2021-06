A BLM antiszemita mozgalom a holokauszt egyik utolsó túlélője szerint

Sami Steigmannt a román kormány a családjával együtt kitoloncolta 1941-ben, és marhavagonokban Ukrajnába szállították őket munkatáborba.

„Az volt a szerencsém, hogy sohasem szakítottak el a szüleimtől. (A nácik) orvosi kísérleteket végeztek rajtam, és a mellékhatásokat egész életemben, annak minden másodpercében éreztem” – mondta a Fox News amerikai hírcsatornának adott interjúban.

Steigmann később az Egyesült Államokba menekült, ahol motivációs tréner lett, és személyes küldetéseként kezeli az emberek nevelését a saját módszerével. Az interjúban arról is beszélt, hogy az amerikai nemzetnek problémát jelent az antiszemitizmus kezelése, és figyelmeztetett, hogy az Egyesült Államokban ismét aktuálissá vált a „Soha többé!” jelszó, amelyet a meghurcolt zsidók kezdtek el használni a világháború után.

– mondta.

„Ugyanakkor ők döntik el, mit neveznek uszításnak, és mi a gyűlöletbeszéd. A valóságban ezek a cégek sértik a szólásszabadságot, és a jelenlegi (Joe Biden vezette) adminisztrációban nem látom, hogy ezeket a vállalatokat kordában akarnák tartani” – tette hozzá.

Holocaust survivor Sami Steigmann was an infant when he was sent to a Nazi labor camp and subjected to medical experiments. Join the campaign today by posting your photo with a #WeRemember sign to ensure this tragic history is never forgotten. Learn more: https://t.co/avhvXLLKRL pic.twitter.com/vgvvlu6AIr

— WJC (@WorldJewishCong) January 15, 2020