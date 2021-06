Jön az Európa-bajnokság főpróbája: az íreket fogadja a magyar válogatott

Megosztás Tweet



Ma este Írország ellen játssza második, egyben utolsó felkészülési mérkőzését a magyar labdarúgó-válogatott, mielőtt június 15-én a portugálok ellen megkezdi az Európa-bajnokság küzdelmeit. Marco Rossi csapatának ellenfele Írország lesz majd az újpesti Szusza Ferenc Stadionban. A kisebb sérüléssel bajlódó Sallai Roland kivételével már azok a játékosok kaphatnak több lehetőséget, akiknek kulcsszerepük lehet az Eb-n.



A magyar labdarúgó-válogatott múlt pénteken a Szusza Ferenc Stadionban 1-0-ra legyőzte Ciprust. Marco Rossi szövetségi kapitány azon a találkozón több játékost is kipróbált, sőt Hahn és Bolla személyében két újoncot is avatott az olasz szakember, Írország ellen viszont vélhetően azok a játékosok töltenek majd több időt a pályán, akikre az Eb-n is komolyabb feladat vár.

Az olasz szakvezető szerint az írek, akik ötven hellyel előzik meg Ciprust a világranglistán és csupán tízzel vannak a magyarok mögött, hasonló fizikai adottságokkal bírnak, mint a csoportrivális franciák és németek. A magyar futballisták számára így a soron következő meccs kiváló tapasztalatszerzési lehetőséget kínál a párharcokban, a trénernek pedig segíthet megtalálni a kezdőcsapatát a fizikálisan erősebb ellenfelekkel szemben. Rossi azt is megjegyezte, hogy a győzelemhez a péntekinél jobb játékra van szükség, javulást elsősorban labdabirtoklásban vár tanítványaitól.

Ezen túl a mérkőzés nem bír különösebb téttel, legfeljebb annyival, hogy a magyar csapat folytatja-e tíz találkozó óta tartó veretlenségi sorozatát.

Ilyen jó szériára legutóbb húsz éve volt példa, akkor a nemzeti együttes 2000. március és 2001. április között 12 összecsapáson nem talált legyőzőre.

A hazaiak számára a szigetországiak elleni győzelem az önbizalom szempontjából is döntő tényező lehet az Eb-rajt előtt. A magyar csapat előbb jövő hét kedden a címvédő portugálokkal, majd négy nappal később a világbajnok franciákkal küzd meg a Puskás Arénában, végül június 23-án a csoportkör utolsó fordulójában a németek vendége lesz Münchenben.

Nikolics Nemanja, a magyar labdarúgó-válogatott csatára elmondta, a gárda számára az Eb a ciprusi meccs előtt kezdődött: „Ciprus ellen úgy léptünk fel a pályára, hogy mindkét felkészülési meccset meg akarjuk nyerni, nemcsak az önbizalmunk és a csapategység miatt, hanem a szurkolók miatt is, úgyhogy nagyon remélem, hogy holnap is teltház lesz. Ha Ciprus ellen ilyen fantasztikus volt a hangulat, akkor elképzelni sem tudom, milyen lesz a Puskás Arénában 70 ezer néző előtt játszani.”

Az ír válogatott is jó hangulatban készülhet a magyarok ellen, Stephen Kenny tanítványai ugyanis múlt csütörtökön Andorrában vendégeskedtek, 4-1-es győzelmükkel pedig megszakították a 2019 novembere óta tartó nyeretlenségi sorozatukat. A szigetországiak csapatkapitánya a válogatott online sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy ez a siker önbizalmat adott a játékosoknak.

„Nagyszerű lenne egy szép eredménnyel zárni a szezont. Az andorrai győzelem kellő önbizalmat adott, szeretnénk arra építeni, de nem lesz könnyű a magyarok elleni meccs. Jó csapatuk van, és az Európa-bajnokságra készülnek. Annyi biztos, hogy mi is mindent meg fogunk tenni a győzelemért” – nyilatkozta a középhátvéd, John Egan.

A Magyarország–Írország felkészülési mérkőzés kedden 20 órakor kezdődik, a találkozót az M4 Sport élőben közvetíti.

Kilenc év után újra az írek ellen

A két csapat kilenc év elteltével találkozik ismét, egymás elleni mérkőzéseik eddig öt magyar siker mellett öt döntetlent és két ír győzelmet hoztak. A legutóbbi négy összecsapás mérlege ugyanakkor negatív, ezeken született a két vereség, és csak egyszer sikerült nyerni.

A mostanit megelőző barátságos találkozó gól nélküli döntetlennel zárult Budapesten. A magyarok az előző három hazai mérkőzésükön nem tudták legyőzni a szigetországiakat.

A korábbi mérkőzések:

2012. 06. 04., Budapest: Magyarország–Írország 0-0 – barátságos

1993. 05. 29., Dublin: Írország–Magyarország 2-4 (2-0) – barátságos

magyar gólszerzők: Hamar 2, Balog, Urbán

1991. 09. 11., Győr: Magyarország–Írország 1-2 (0-0) – barátságos

magyar gólszerző: Kovács K.

1989. 06. 04., Dublin: Írország–Magyarország 2-0 (1-0) – vb-selejtező

1989. 03. 08., Budapest: Magyarország–Írország 0-0 – vb-selejtező

1969. 11. 05., Budapest: Magyarország–Írország 4-0 (1-0) – vb-selejtező

magyar gólszerzők: Halmosi, Bene, Puskás L., Kocsis L.

1969. 06. 08., Dublin: Írország–Magyarország 1-2 (0-1) – vb-selejtező

magyar gólszerzők: Dunai II., Bene

1939. 05. 18., Budapest: Magyarország–Írország 2-2 (1-0) – barátságos

magyar gólszerző: Kolláth 2

1939. 03. 19., Cork: Írország–Magyarország 2-2 (1-1) – barátságos

magyar gólszerző: Zsengellér, Kolláth

1936. 12. 06., Dublin: Írország–Magyarország 2-3 (1-2) – barátságos

magyar gólszerzők: Titkos, Cseh II., Toldi

1936. 05. 03., Budapest: Magyarország–Írország 3-3 (1-2) – barátságos

magyar gólszerzők: Sárosi 2, Sas

1934. 12. 16., Dublin: Írország–Magyarország 2-4 (1-2) – barátságos

magyar gólszerzők: Avar 2, Vincze J., Markos

Szoboszlai Dominik a nagy lemaradók álomtizenegyében

A német Bundesligában legutóbb ezüstérmes RB Leipzig játékosa is szerepel a pénteken kezdődő labdarúgó-Európa-bajnokságról lemaradó játékosok álomcsapatában, amelyet a tekintélyes francia sportnapilap, a L’Equipe állított össze. Szoboszlai makacs szeméremcsont-gyulladása miatt december óta nem lépett pályára.

A névsorban olyan futballisták szerepelnek, akik sérülés vagy betegség miatt maradnak le a részben budapesti rendezésű tornáról, és olyanok is, akiknek a válogatottja nem jutott ki a tavaly nyárról elhalasztott sporteseményre. Íme a kezdő tizenegy:

Kapus: Jan Oblak (Szlovénia)

Hátvédsor: Trent Alexander-Arnold (Anglia), Theo Hernandez (Franciaország), Sergio Ramos (Spanyolország), Virgil van Dijk (Hollandia)

Középpálya: Szoboszlai Dominik (Magyarország), Marco Reus (Németország), Eduardo Camavinga (Franciaország), Szergej Milinkovics-Szavics (Szerbia)

Támadósor: Zlatan Ibrahimovic (Svédország), Erling Haaland (Norvégia)

A címlapfotó illusztráció.