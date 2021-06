Orczy Emma és a Vörös Pimpernel

Megosztás Tweet



Az angol „fair-play” esete a jakobinus diktatúrával, amelyből egy nemzetközi hírű honfitársnőnk készített halhatatlan regényt. A Vörös Pimpernel születéséről ír Grób László a Huszárvágás blogon.

Mi magyarok mindig szomorkodunk, hogy íróink mennyire nagyszerűek, s mégsem érik el a nemzetközi hírnevet. Másrészt meg hogy egy magyart ténylegesen csak akkor ismer meg és el a világ, ha külföldre megy: számtalan tudós, üzletember, filmes és a legkülönbözőbb más foglalatosságot űző ex-honfitársunk példája bizonyítja ezt. Persze az ellenkezőjére is bőven akad példa. Ezúttal azonban egy történetről lesz szó, amely inkább az előbbi forgatókönyvre emlékeztet és mégis rácáfol – írja Grób László kiadóvezető a Huszárvágás blogon.

Volt egy ifjú hölgy, Orczy Emma bárókisasszony – született 1865-ben a Heves vármegyei Tarnaörsön, mint báró orci Orczy Bódog és szentegyedi és cegei Wass Emma grófnő egyetlen leánya –, aki először tinilányként elkerült Brüsszelbe, majd a ködös Albionba, ahol férjhez megy a tősgyökeres angol Montague Barstow-hoz. Az ifjú pár nem lévén túl jól kistafírozva, Emma bárónő elkezdett írogatni, inkább kevesebb, mint több sikerrel, mígnem aztán 1905-ben papírra vetette a The Scarlet Pimpernel című regényét. Ez sem ütött be azonnal, előbb a színházi siker kellett a regény színmű-változatából, de utána beindult: jó pár nyelvre lefordították, filmek is készültek belőle, nem számítva a rengeteg további színházi előadást. S persze a dolgok logikája szerint jöttek sorban a regény-folytatások, majdnem húsz kötet.

A siker gyümölcsöző volt anyagi értelemben is: nemsokára vettek férjével egy villát Monte-Carlóban – a második világháborút itt vészelték át. Orczy bárónő 1947-ben hunyt el Angliában.

A „pimpernel” egy virágnév: magyarul is pimpernel vagy mezei tikszem – s ez a főhős jele, szimbóluma a francia jakobinusokkal vívott harca során. Mert hogy főhősünk, Sir Percy Blakeney a klasszikus romantikus kalandregények bevett toposza szerint kettős életet él: egyrészt elkényeztetett angol ficsúr, belesüppedve a legmegvetendőbb hedonizmusba –másrészt viszont a párizsi jakobinus diktatúra őrjöngése során vérpadra szánt kiváló francia arisztokraták utolsó reménye, megmentője, aki élete kockáztatásával szöktet meg egy-egy halálraítéltet Robespierre és hóhérai kezei közül. A történetek a kalandregények elévülhetetlen szabályai szerint vannak – kiválóan! – megírva. Abszolút profi módon – persze nem a XXI. század túlpörgetett ritmusában, hanem még a békebeli fin du siècle cizelláltságával –, úgyhogy máig sem veszítettek varázsukból, pedig a XX. század igencsak túltermelési válságot eredményezett a könnyű irodalomból.

És ami ezeket a könyveket fenntartja, az az erős ideológiai töltet, a szilárd meggyőződés: Orczy bárónő egyetlen pillanatig sem dőlt be a francia forradalom – s főleg annak szélsőségei – nagyszerűségéről szóló mítoszoknak, melyek eluralták és máig uralják az európai kontinens magát „értelmiségnek” vélő és tituláló csoportját. Úgy látszik, az albioni levegő akkoriban valahogy jobban immunizált a szélsőségek ellen, mint a kontinentális – nem véletlen, hogy egy Edmund Burke is itt élt és írogatott a franciák országos, majd kontinentális méretű, nagyszabású felfordulásáról. (Ellentétben például a németekkel, ahol azért sokan bedőltek a szépen csillogó jelszavaknak, amelyek a szemükben elhomályosították a vérfolyamos valóságot.) Orczy bárónő még a régi világot képviseli: az arisztokrácia nála a szó szoros értelemben véve „nemes”, ellentétben a hatalomra jutott csőcselék „nemtelenségével”. S persze az angol tradíciók szerint a főhős lezser, szellemes, de kiváló stratéga és halálmegvetően bátor harcos.

Nem véletlen, hogy a sztori utat tört a filmvászonra is: leghíresebb feldolgozása az 1934-ben bemutatott azonos című verzió, melyből „mi, magyarok” Orczy bárónő mellett is jócskán kivettük a részünket: a forgatókönyvírók között szerepelt Bíró Lajos, s a producer Korda Sándor volt.

A főszereplők Leslie Howard és Merle Oberon.

A mikor a második világháborúhoz közelítve, illetve annak kitörése után az angol filmipar – Hollywoodhoz hasonlatosan – átalakult náci- és sokszor németellenes propagandaközponttá, elkészítették a film „modernizált” változatát „Pimpernel” Smith címen. Itt a főhős egy ugyancsak halálmegvető bátorsággal megáldott angol, ám most már a náci német diktatúrából menti a teuton diktatúra ellenfeleit – kiváló alkalmat adva a forgatókönyvíró-propagandistáknak a német hivatalosság lejáratására és nevetségessé tételére is. A főhős itt is Leslie Howard – aki majd életét veszti ’43 nyarán a Vizcayai-öbölben a németek által lelőtt repülőgépen, ami után számtalan legenda kelt életre Howard háborús szerepéről, és német támadás okairól.

A vörös Pimpernel magyarul már 1907-ben megjelent (Singer és Wolfner kiadása), s azóta is rendszeresen napvilágot lát. A folytatásai már nem voltak ennyire szerencsések az „óhazában”: csak párat fordítottak le belőlük, s azok sem igen lépték át a közönség ingerküszöbét. Számtalan könyvpiaci adósságunk egyike ez: hogy Baroness Orczy – ahogyan könyveit fogadott angolszász hazájában jegyezte – végre hazatérhessen minél teljesebb életművével.

Címlapfotó: Wikipedia