Nyerjen jegyet Eb-mérkőzésre a Talpra Magyarral!

Megosztás Tweet



Rímfaragó játékkal lehet páros belépőjegyet nyerni a Magyarország – Franciaország Eb-mérkőzésre a Petőfi Rádió Talpra magyar című műsorában. A héten zajló játék csúcspontja a pénteki nap lesz. Ekkor nemcsak a nyertes személye derül ki, hanem az Eb-starttal egyidőben új rovat is indul a közmédia reggeli műsorában az M4Sporttal együttműködésben. A HazaAdás a kontinensviadal ideje alatt szolgál majd exkluzív hírekkel a hallgatóknak.

Hétfőn vette kezdetét a Talpra magyar Eb-játéka. Négy reggelen keresztül tesznek közzé Harsányi Leventéék öt focihoz, illetve az Eb-hez kapcsolódó szót, amelyekből egy szurkolói verset kell faragnia a játékos kedvű hallgatóknak.

„Az öt szót adásban is elmondjuk, de a Petőfi Rádió Facebook-oldalán is rögzítjük. A verseket SMS-ben és Facebookon keresztül is elküldhetik a hallgatók. Csütörtökig minden reggel kihirdetjük, szerintünk kié lett a legjobb, legötletesebb, legviccesebb költemény. Ők azonkívül, hogy Petőfi Rádiós ajándékcsomaggal gazdagodnak, indulnak a fődíjért is, amely egy páros belépőjegy a Magyarország – Franciaország Eb-mérkőzésre” – mondta a Talpra magyar műsorvezetője, Harsányi Levente.

A négy nap nyertes költeményeit csütörtökön közzétesszük a Petőfi Rádió Facebook-oldalán, ahol a hallgatók szavazhatnak rájuk. A legtöbb voksot kapó vers szerzője pedig másodmagával ott lehet a Magyarország – Franciaország Eb-mérkőzésen július 19-én, szombaton a Puskás Arénában.

„A játék végeredményét pénteken Hajdú B. István hirdeti ki. Ezzel egyidőben pedig elindul a Talpra magyar HazaAdás című új rovata is, amely az Európa-bajnokságot kíséri végig a Petőfi Rádió műsorában. Az M4 Sport ötfős Eb-kommentátori csapatának egy-egy tagja minden reggel hangulatjelentésekkel jelentkezik majd a kontinensviadal helyszíneiről” – mondta Béli Ádám a Petőfi Rádió csatornaigazgatója.

A péntekig tartó nyereményjáték mellett dalokkal is fokozza az Eb-hangulatot a közmédia csatornája, hiszen a június 11-i startig egész héten egymást követik a dalpremierek a reggeli rádióműsorban.

Kövesse a Petőfi Rádió Facebook-oldalát, ahol megtalálja a napi 5 szót, vagy kattintson a petofilive.hu oldalra.

A részletes játékszabályzat ide kattintva olvasható!

Címlapfotón: Harsányi Levente (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)