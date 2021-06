Eb 2020: A végső visszaszámlálás az M4 Sporton!

Megosztás Tweet



Két dokumentumfilmmel, valamint a főpróbával hangol a labdarúgó Európa-bajnokságra az M4 Sport, amely szerdán este levetíti a 2016-os történelmi Eb-szereplést öt év távlatából bemutató Régi nyár című dokumentumfilmet.

Jön a főpróba!

Kedd este 20 órától a magyar labdarúgó-válogatott Írország ellen lép pályára a Puskás Arénában. A mérkőzés nem csak a nemzeti csapatunk számára tekinthető főpróbának az Eb előtt. Az M4 Sport is a pénteki nyitómérkőzésre készülő stábjával vág neki a találkozónak. Az összecsapás műsorvezetője a helyszíni stúdióban Petrovics-Mérei Andrea lesz, a kommentátora Hajdú B. István. Érdemes lesz követni a találkozó felvezető műsorát is, hiszen rengeteg exkluzív tartalommal készül a csatorna.

Régi nyár – dokumentumfilm bemutató

Szerda este 20:45-től tűzi műsorra az M4 Sport a Régi nyár című legújabb sajátgyártású filmjét. A közelgő, részben hazai rendezésű Eb előtt a csatorna kötelességének érezte, hogy elkészítse azt a dokumentumfilmet, amelynek középpontjában a 2016-os franciaországi nyár történései és az akkori magyar válogatott állnak. A 100 perces filmben megszólal minden akkori kerettag, illetve a stábból Bernd Storck és Szélesi Zoltán is! Eddig még soha nem látott képeket mutat be a film. A két ausztriai edzőtáborból, a válogatott franciaországi edzőközpontjából, felidézi az akkor készült interjúkat, sajtótájékoztatókat, de arra is fény derül, ki volt az a magyar Eb-gólszerző, aki kis híján lemaradt a teljes tornáról.

„A dokumentumfilmet az Erzsébet téri 15-ös/115-ös buszmegálló ihlette. A megálló plexijén a mai napig látható a 2016-os Eb-csapat névsora, illetve egy szurkolói illusztráció is, ami felidézi az öt évvel ezelőtti itthoni focilázt. Készült anno a válogatott 2016-os Eb kvalifikációjáról egy film (Még 50 perc), és az M4 Sport gondozásban, az idei tornára való kijutásról is (Zaj a csendben).Csak éppen magát a franciaországi tornát nem dolgozta fel eddig senki. Februárban és márciusban készültek a retrospektív interjúk a játékosokkal, ami az akkor még súlyosabb járványügyi helyzetben külön bravúr volt. 25 ember visszaemlékezéséből ismerjük meg, hogy milyen volt az akkori csapatnak átélni a kijutást, az edzőtáborokat, a hirtelen jött sikereket, népszerűséget és a történelmi továbbjutást” – mondta Tóth Bálint, a film egyik készítője az M4 Sport szerkesztője.

Zaj a csendben – ismét az M4 Sport műsorán

A csatorna csütörtökön 21 órától megismétli a januárban bemutatott Zaj a csendben című saját gyártású és nagysikerű dokumentumfilmjét, amely több, mint 100 percben mutatja be azt a különös őszt, amikor a magyar labdarúgó-válogatott ismét kijutott a kontinensviadalra. A filmben többek között Szoboszlai Dominik, Szalai Ádám, Gulácsi Péter, Nikolics Nemanja, Loic Nego, Sallai Roland, Willi Orbán és Kalmár Zsolt gondolataiba is betekintést nyerhetnek a nézők, akik újraélhetik a csodát, ami valóban zaj volt az őszi csendben: a magyar labdarúgó-válogatott 2021-ben hazai pályán szerepelhet az Európa-bajnokságon.

Pénteken kezdetét veszi az Európa-bajnokság

Rengeteget vártak rá a szurkolók, de öt év után ismét kontinenstornán szurkolhatunk a magyar nemzeti válogatottnak. Pénteken, a Törökország – Olaszország nyitómérkőzéssel kezdetét veszi az Európa-bajnokság, melynek összes mérkőzését kizárólag az M4 Sport csatornán és az m4sport.hu-n követhetik a szurkolók. A felvezető stúdióbeszélgetés alatt több új látványelem is debütál, 21 órától pedig jön a kezdőrúgás. A találkozót Rómából Hajdú B. István fogja közvetíteni.

Labdarúgó Európa-bajnokság, nyitómérkőzés

Június 11., péntek

21:00 Törökország–Olaszország M4 Sport, m4sport.hu

a címlapfotó ilusztráció