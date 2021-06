Megtámadták, majd megvádolták a metrón „kényes témájú” könyvet olvasó lányt

Az angol Daily Mail értesülései szerint az áldozat A zsidó a modern világban című történelmi könyv érdekességeivel volt elfoglalva, amikor támadói inzultálni kezdték. „Gyermekgyilkosnak” és „zsidó szajhának” nevezték, miközben a haját is megtépték.

A lánynak sikerült kimenekülnie a szerelvényből és a közeli Stefansplatz tér felé vette az irányt, ahol két rendőrbe botlott. Miután tudtukra adta a megrázó élményt, egészen elképesztő választ kapott.

Az áldozat az osztrák Ö1 rádiónak a következőképpen nyilatkozott:

„Nem hiszem el, ami történt. Teljesen abszurd, amit műveltek. Azt mondták, a támadókat magam ellen hergeltem azzal, hogy egy zsidókról szóló könyvet olvastam, utána azt, hogy a férfiak támadását nem lehet antiszemitának nevezni, mivel én nem is vagyok zsidó. Ez kész őrület. Hová tart ez az ország?”

A lány szerint a két tiszt arra kérte, hogy „felejtse el” a történteket, ne jelentse az esetet a rendőrségen. Később a közlekedési hatóságot is felkereste a támadásról készült felvétel kapcsán – amit a metró térfigyelő kamerája rögzített –, de elküldték, mondván, mivel a rendőrség nem kérte, az anyagot törölték.

Az osztrák rendőrség szóvivője elmondta: „Az érintett bejelentetést tett, a tényeket rögzítették, és kényszerítés gyanúja miatt panaszt tettek az ismeretlen tettesek ellen. Az alkotmányvédelmi hivatal az antiszemita háttér miatt átvette a további vizsgálatokat.”

A Bécsi Zsidó Hitközség elnöke, Oskar Deutsch szerint kétségbe ejtő, hogy az antiszemitizmus továbbra is mekkora mértékben van jelen a társadalomban, Karl Nehammer osztrák belügyminiszter pedig úgy vélte, Ausztriának még erőteljesebben kell fellépnie a zsidóellenességet támogatók ellen.

