Huszonkilenc év után ismét egy csapatban Petry Zsolt és Bognár György

Több mint 300 felnőttválogatott-mérkőzést tudhatnak lábukban a labdarúgó Európa-bajnokságot Magyarországon kizárólagosan közvetítő közmédia szakértői. A csapatban helyett kapott a legutóbbi Eb-n még játékosként szereplő Stieber Zoltán, a labdarúgó NB I 2020–2021-es idényében a legtöbb gólt szerző, bajnoki negyedik Paksi FC vezetőedzője, Bognár György, a német élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Bundesliga) tízéves kapusedzői rutinnal rendelkező, a válogatott mellett 2008-ban Erwin Koeman stábtagjaként dolgozó Petry Zsolt is. Abban az esetben, ha a magyar válogatott búcsúzik a tornától Gera Zoltán is csatlakozik a neves stábhoz. Rajtuk kívül a csatorna állandó szakértői: Bozsik Péter, Horváth Zsolt dr. és Simek Péter is a csapat tagja, de a magyar válogatott két hazai mérkőzését követően a friss BL-győztes Lőw Zsolt is értékel majd.



Kihasználva a társrendezői státusz előnyeit, az M4 Sport műsorvezetői és szakértői a magyar labdarúgó-válogatott mérkőzéseiről – a Puskás Arénából és Münchenből, az Allianz Arénából egyaránt – a helyszínről jelentkeznek majd.

Petry Zsolt: Az elmúlt tíz évben a német élvonalban, a Bundesligában dolgozott, amelyben előbb a Hoffenheim, majd a Hertha BSC kapusedzője volt, így testközelből szerzett tapasztalatokat a magyar válogatott csoportellenfele, a Nationalelf játékosairól is. Személyében ráadásul Európa-bajnokról beszélünk: alapembere volt az 1984-ben ifjúsági, azaz U18-as Eb-címet szerző korosztályos válogatottnak. Annak a csapatnak, amely a Moszkvában, a Luzsnyiki Stadionban, mintegy 70 ezer néző előtt lejátszott döntőben tizenegyesekkel múlta felül a Szovjetunió ifiválogatottját. Petry három tizenegyest hárított a „szétlövésben”, s lett ezzel a meccs egyik legnagyobb hőse. A kapus idehaza az MTK-Vörös Meteor, a Videoton és a Honvéd színeiben szerepelt, később Belgiumban (KAA Gent, Charleroi), Törökországban (Gencierbirgligi), Finnországban (Kotkan TP) és Németországban (Eintracht Frankfurt, Paderborn) légióskodott, mielőtt 2004-ben visszavonult az aktív játéktól. A magyar felnőttválogatottban összesen harmincnyolcszor lépett pályára, Erwin Koeman kapitánysága idején a csapat kapusedzője volt.

Bognár György: A Paksi FC a 2020–2021-es labdarúgóidény üde színfoltja volt. A csapatot szeptember végén vette át Bognár György, irányításával pedig új gólrekordot állítottak fel a tolnaiak, 76 találatot szerezve az évadban. A Baján született szakember az MTK-ban mutatkozott be az NB I-ben – három idényen át Petry Zsolt csapattársa is volt, akivel később a válogatottban is együtt szerepeltek (utolsó közös meccsük: 1992. szeptember 9., Luxemburg–Magyarország 0–3). A válogatottban kereken 50 mérkőzésen lépett pályára, ezeken hét gólig jutott. 1986-ban tagja volt a mindmáig utolsó, labdarúgó-világbajnokságon szereplő magyar csapatnak. Az MTK mellett idehaza a BVSC, légiósként a francia SC Toulon és a belga Standard Liege színeiben játszott még. Profi karrierjét 1996-ban fejezte be, edzői-klubvezetői karrierjét a BVSC-nél kezdte. Véleményét ritkán rejti véka alá: elég csak felidézni az NB I-es idényben az M4 Sport kamerái előtt adott nyilatkozatait.

Stieber Zoltán: 26 válogatott mérkőzésen lépett pályára a magyar nemzeti tizenegyben. A 2016-os tornán csereként beállva fantasztikus gólt szerzett az osztrákok ellen. Németország megannyi szempontból volt meghatározó a karrierjében: a Mainz, a Greuther Fürth, a Hamburg és a Nürnberg játékosaként is bizonyított. A HSV színeiben a Bundesligában is bemutatkozhatott. Két szezonnyi amerikai kitérőt követően, 2019-ben tért vissza az OTP Bank Ligába és a ZTE-ben folytatta karrierjét. 2020. július 14-én, miután lejárt a szerződése a zalaegerszegi csapatnál, aláírt az Újpest FC-hez, ahol a szezon végén MK győzelmet ünnepelhetett.

Hajnal Tamás: Az 59-szeres válogatott középpályás karrierje nagyrészét Németországban töltötte, mindössze tizenhét éves volt, amikor 1998-ban a Schalke szerződtette. A Ruhr-vidéki együttesnél ugyan nem kapott sok lehetőséget, egy belgiumi kitérőt követően a Bundesliga meghatározó játékosa lett. A Kaiserslautern, a Karlsruher, a Borussia Dortmund, a VfB Stuttgart és az Ingolstadt játékosa is volt, a német élvonalban összesen 149, a másodosztályban 41 bajnokin szerepelt. 2007 őszén a Kicker a Bundesliga-szezon álomcsapatába is beválogatta. A Ferencvárosból visszavonult, jelenleg a klub sportmenedzsereként dolgozó Hajnal már a 2018-as labdarúgó-világbajnokságon is tagja volt az M4 Sport szakértői csapatának.

Gera Zoltán: Ha a nemzeti tizenegy búcsúzna a tornától, abban az esetben Gera Zoltán is csatlakozik a kommentátori csapathoz. A 97-szeres válogatott, aki a West Bromwich Albion és a Fulham színeiben is pályára lépett a Premier League-ben és eddigi egyetlen magyarként játszott Európa Liga-döntőben. Az Európa-bajnokság alatt igazi benfentes lesz, mivel Marco Rossi szövetségi kapitány felkérésére a torna végéig a szakmai stáb tagja. Testközelből ismeri a kerettagokat, emellett a 2016-os Európa-bajnokságról is megannyi személyes emléke, története van: Franciaországban a magyar válogatott mind a négy meccsén játszott. Ausztria (2–0) és Izland (1–1) ellen végig a pályán volt, Portugália (3–3) és Belgium (0–4) ellen kezdőként egy félidőt kapott. A portugáloknak lőtt gólját a szurkolók a torna legszebb találatának választották az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) hivatalos honlapjának voksolásán. A válogatottsági örökrangsor negyedik helyén álló labdarúgó 2017-ben épp Portugália ellen játszotta az utolsó tétmeccsét a nemzeti együttesben, a játéktól egy évvel később, az FTC csapatkapitányaként vonult vissza. 2019 nyara óta az U21-es válogatott szövetségi edzője, Marco Rossi koronavírus-fertőzése miatt megbízott edzőként két meccsen a felnőttválogatottat is irányíthatta már.

Rudolf Gergely: A profi labdarúgással 2018-ban Balmazújvárosban felhagyó, azóta a Magyar Labdarúgó-szövetség sportigazgatói képzésén és közgazdászként is diplomát szerző Rudolf Gergely 28-szoros válogatott. Karrierjét Nyíregyházán kezdte, majd tinédzserként került Franciaországba, ahol az AS Nancy akadémiáján pallérozódott. 2007-ben a Debrecen hívására tért haza, a csapattal szerepelt a Bajnokok Ligája csoportkörében, kétszeres bajnok, Magyar Kupa- és Magyar Ligakupa-győztes lett. Ezt követően Olaszországban a Genoa és az AS Bari, Görögországban pedig a Panathinaikosz színeiben futballozott. 2012-ben ismét hazatért – a Diósgyőr, a Győri ETO, a Videoton és a Nyíregyháza játékosa is volt. A magyar válogatottban a 2016-os Európa-bajnokságra vezető selejtezősorozat első fordulójában, Észak-Írország ellen lépett pályára utoljára.

Korsós György: A Győri ETO, a Sturm Graz és a Rapid Wien korábbi kiváló védője egészen idén februárig a legtöbb Bajnokok Ligája-meccsel rendelkező magyar játékos volt, 22 meccses rekordját Gulácsi Péter épp a Puskás Arénában döntötte meg, az RB Leipzig Liverpool elleni BL-nyolcaddöntőjében. A magyar válogatottban 1998 és 2005 közt 33-szor lépett pályára, a csapat jelenlegi csoportellenfelei közül Portugália (1999, 0–3) és Németország (2001, 2–5) is játszott.

Hegedűs Henrik: A csapat egyetlen tagja, akinek nincs profi sportolói múltja. Ennek ellenére kezdetektől az M4 Sport szakértői stábjának tagja, először a 2010-es labdarúgó-világbajnokság közvetítéseiben találkozhattak vele a közmédia nézői. Blogger, újságíró, kommunikációs szakember, a Magyar Labdarúgó-szövetség munkatársa. Saját bevallása szerint sosem készült újságírói pályára, az objektivitásra, adatalapú elemzésekre épülő stílusát, cikkeit két brit újságíró, Jonathan Wilson és Michael Cox munkássága inspirálta. Több mint egytucat labdarúgásról szóló könyv fordításában, lektorálásában vett részt.

Bozsik Péter: Edzőként a Vasas kispadján érte el az első kiugró sikereit, a csapatot szezon közben átvéve a bajnoki tabella harmadik helyére hozta fel. Következő állomáshelyén, a Zalaegerszegi TE-nél az első évben bajnoki címet nyert, majd sokáig emlékezetes mérkőzésen győzte le csapatával a Manchester Unitedet a 2002-2003-as Bajnokok Ligája sorozat selejtezőjében. 2006-ban nevezték ki a magyar válogatott szövetségi kapitányának, ezzel Bozsik József és Bozsik Péter lett az első olyan labdarúgó apa és fia páros, akik betöltötték a szövetségi kapitányi posztot.

Horváth Zsolt dr.: Pécsett kezdte pályafutását és itt mutatkozott be a felnőttek között is. 2013-ban az MTK szerződtette, majd a DVSC színeiben folytatta első osztályú karrierjét. 2017-ben orvosi tanácsra a profi labdarúgással fel kellett hagynia. Visszavonulását követően az M4 Sport állandó szakértőjeként értékel a csatornán.

Simek Péter: 9-szeres válogatott játékos, jelenleg a MOL Fehérvár FC U17-es csapatának edzője. Élete meghatározó helyszíne Székesfehérvár, hiszen a Videotonban kezdte pályafutását. Karrierje mégis igazán akkor csúcsosodott ki, amikor Újpestre szerződött. Három sikeres szezon után visszatért Székesfehérvárra, ahonnan később légiósnak állt.

A labdarúgó Európa-bajnokság nyitómérkőzését Törökország és Olaszország játssza a római Olimpiai Stadionban. A magyar labdarúgó-válogatott először június 15-én lép majd pályára, Marco Rossi együttesének ellenfele a címvédő Portugália lesz. A Puskás Aréna három csoportmérkőzésnek (Magyarország–Portugália, Magyarország–Franciaország és Portugália–Franciaország), valamint a június 27-ei nyolcaddöntőnek ad majd otthont. Az M4 Sport mindannyiszor helyszíni stúdióból jelentkezik majd – miként a müncheni Németország–Magyarország meccsről is.