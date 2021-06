Bibliai csata helyszínén találtak nyílhegyet

Egy csontból készült nyílhegyre bukkantak az ősi filiszteus városnál, Gátnál – olvasható a Live Scienece cikkében. A régészek szerint a nyilat a város védelmezői lőtték ki.

A héber Biblia szerint Hazáél, Arám királya Jeruzsálem ellen vonulva hódította meg Gát várost a Krisztus előtti kilencedik században. A jelenleg is zajló ásatások eredményei lapján is kijelenthető, hogy ebben az időszakban komoly pusztítás történt a városban, ami akár egy csata következménye is lehetett.

Liora Kolska Horwitz, a Jeruzsálemi Héber Egyetem munkatársa és kollégái szerint a most megtalált nyilat talán a védők lőtték ki az előrenyomuló arámi csapatokra. A nyílhegyen talált sérülések pedig arról árulkodnak, hogy a fegyver célba ért.

A régészek azt sem zárják ki, hogy a nyílhegy abban a műhelyben készült, amelyet 2006-ban találtak meg. Ebben a műhelyben a régészek több csontot tártak fel a házi szarvasmarhák alsó és hátsó végtagjairól, ami arra utal, hogy a műhelyben dolgozók csont nyílhegyeket készítettek.

A címlapfotó illusztráció.